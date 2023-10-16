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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Азербайджан - Австрия
Азербайджан - Австрия: обзор матча 16 октября 2023
Азербайджан
16.10.2023, понедельник, 19:00
Отбор ЧЕ-2024, группа F, 8 тур
0 : 1
Завершен
Австрия
48'
М. Забитцер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Азербайджан - Австрия
90'
+4
Вторая желтая
Г. Бургшталлер
90'
+3
Желтая карточка
М. Забитцер
Желтая карточка
Р. Шейдаев
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
Желтая карточка
Т. Байрамов
88'
Желтая карточка
А. Кривоцюк
84'
Замена
Г. Алиев
️️️️
Э. Джафаргулиев
83'
Замена
М. Гурбанлы
️️️️
Р. Дадашов
83'
82'
Замена
Г. Бургшталлер
️️️️
С. Калайджич
Замена
М. Эмрели
️️️️
А. Исаев
79'
Желтая карточка
Д. Диниев
57'
53'
Желтая карточка
К. Баумгартнер
48'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Забитцер
46'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
А. Прасс
46'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Р. Шмид
46'
Замена
П. Виммер
️️️️
Ф. Кайнц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
7
Джошгун Диниев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Австрия
17
Александер Шлагер
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
10
Флориан Гриллич
ОП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
18
Романо Шмид
АП
9
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Азербайджан
25
Рашад Азизли
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
21
Гисмат Алиев
ПЗ
11
Озан Кекчу
ЛВ
16
Эльвин Джамалов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
13
Эмиль Сафаров
АП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
3
Самсон Байду
ЦЗ
19
Марко Груль
ЛВ
0
Манприт Саркария
ЛВ
19
Деян Любичич
ОП
9
Марсель Забитцер
ЦП
22
Маттиас Зайдль
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
22
Мухаммед Чам
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
30
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
2-1-2-5
12
Махаммадалиев
4
Маммадов
4
Хагверди
20
Исаев
7
Диниев
8
Махмудов
7
Байрамов
11
Шейдаев
9
Дадашов
3
Джафаргулиев
5
Кривоцюк
2-1-4-2-1
17
Шлагер
15
Линхарт
14
Вебер
10
Гриллич
4
Шлагер
20
Лаймер
6
Зайвальд
22
Прасс
18
Шмид
17
Кайнц
9
Калайджич
3
Джафаргулиев
21
Алиев
21
Алиев
3
Джафаргулиев
9
Дадашов
9
Гурбанлы
9
Гурбанлы
9
Дадашов
20
Исаев
10
Эмрели
10
Эмрели
20
Исаев
18
Шмид
9
Забитцер
9
Забитцер
18
Шмид
22
Прасс
10
Баумгартнер
10
Баумгартнер
22
Прасс
17
Кайнц
21
Виммер
21
Виммер
17
Кайнц
9
Калайджич
30
Бургшталлер
30
Бургшталлер
9
Калайджич
Остались в запасе
Азербайджан
Австрия
25
Рашад Азизли
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
16
Эльвин Джамалов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
13
Эмиль Сафаров
АП
11
Озан Кекчу
ЛВ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
13
Патрик Пенц
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
3
Самсон Байду
ЦЗ
19
Деян Любичич
ОП
22
Маттиас Зайдль
ЦП
22
Мухаммед Чам
АП
19
Марко Груль
ЛВ
0
Манприт Саркария
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
25
Рашад Азизли
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
16
Эльвин Джамалов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
13
Эмиль Сафаров
АП
11
Озан Кекчу
ЛВ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
Остались в запасе
13
Патрик Пенц
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
3
Самсон Байду
ЦЗ
19
Деян Любичич
ОП
22
Маттиас Зайдль
ЦП
22
Мухаммед Чам
АП
19
Марко Груль
ЛВ
0
Манприт Саркария
ЛВ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Азербайджан - Австрия
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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