Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Бельгия - Швеция
Бельгия - Швеция: обзор матча 16 октября 2023
Бельгия
16.10.2023, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа F, 8 тур
1 : 1
Завершен
Швеция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
18
Орель Мангала
ОП
8
Юри Тилеманс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
19
Йохан Бакайоко
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Линус Вальквист
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Бельгия
12
Томас Камински
ВР
25
Арно Бодар
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
0
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
16
Оливье Деман
ЛВ
6
Мандела Кейта
ОП
7
Артур Вермерен
ОП
14
Доди Лукебакио
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
Швеция
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
2
Густаф Лагербилке
ЦЗ
6
Эмиль Хольм
ПЗ
11
Энтони Эланга
ЛВ
17
Виктор Классон
ЛВ
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
18
Самуэль Густафсон
ЦП
20
Хуго Ларссон
ЦП
22
Робин Квайсон
ЦФ
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Селс
4
Фас
5
Вертонген
3
Теате
21
Кастань
18
Мангала
8
Тилеманс
11
Карраско
17
Де Кетеларе
19
Бакайоко
9
Лукаку
4-1-2-2-1
1
Ольсен
3
Вальквист
3
Линделеф
14
Хеландер
6
Аугустинссон
8
Каюсте
19
Сванберг
13
Экдаль
21
Кулушевски
10
Форсберг
17
Дьекереш
Остались в запасе
Бельгия
Швеция
12
Томас Камински
ВР
25
Арно Бодар
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
0
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
6
Мандела Кейта
ОП
7
Артур Вермерен
ОП
16
Оливье Деман
ЛВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
2
Густаф Лагербилке
ЦЗ
6
Эмиль Хольм
ПЗ
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
18
Самуэль Густафсон
ЦП
20
Хуго Ларссон
ЦП
11
Энтони Эланга
ЛВ
17
Виктор Классон
ЛВ
22
Робин Квайсон
ЦФ
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
12
Томас Камински
ВР
25
Арно Бодар
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
0
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
6
Мандела Кейта
ОП
7
Артур Вермерен
ОП
16
Оливье Деман
ЛВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
Остались в запасе
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
2
Густаф Лагербилке
ЦЗ
6
Эмиль Хольм
ПЗ
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
18
Самуэль Густафсон
ЦП
20
Хуго Ларссон
ЦП
11
Энтони Эланга
ЛВ
17
Виктор Классон
ЛВ
22
Робин Квайсон
ЦФ
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Бельгия - Швеция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
Король Бодуэн
Новости команд
Все
Бельгия
Швеция
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+