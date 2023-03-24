Примера может пожаловаться на «Барселону» в ФИФА: клубу грозит исключение из лиги

Руководство Примеры может направить жалобу на «Барселону» в ФИФА по так называемому «делу Негрейры».

Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.

Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».

По информации AS, у национальных чемпионатов нат прямой связи с ФИФА, но Примера готова в ближайшее время передать в организацию материалы по «делу Негрейры».

По результатам разбирательств в ФИФА «Барселоне» может грозить снятие очков или исключение из Примеры.