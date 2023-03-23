Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после товарищеского матча с «Фенербахче».

Итог встречи – ничья 2:2.

В составе «Зенита» забили Малком и Клаудиньо.

«Получили определeнную пищу для информации, и дали возможность ребятам сыграть в условиях более комфортных.

Что касается движения и желания, то всe было здорово. Что касается решений в завершающей фазе, то можно было понадeжнее сыграть.

В целом неплохой матч. Обычная хорошая трудовая игра при хорошей атмосфере. Было много интенсивности и борьбы», – заявил Семак.