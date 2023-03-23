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    Тихий хочет пожаловаться на Гогниева в РФС: тренер жестко обматерил игрока

    Глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассматривает возможность пожаловаться на тренера Спартака Гогниева в Палату РФС по разрешению споров.

    • Гогниев жестко обматерил Тихого и Аяза Гулиева.
    • Сообщалось, что у Гогниева была драка с Гулиевым.
    • Тренер в команде с осени. «Химки» идут в зоне вылета.

    — Мы занимаемся вопросом. Дмитрий Тихий рассматривает вариант с обращением в Палату РФС.

    — Тихий рассматривает вариант с обращением в палату РФС из-за оскорблений в свой адрес?

    — Там комплекс вопросов. Он не тренируется с основным составом, ему назначены индивидуальные тренировки. Это сложная тема, в которой надо разбираться. Не очень понятно, зачем это делается.

    — В связи с этой ситуацией у Тихого не было задержек по зарплате?

    — После вмешательства профсоюза клуб погасил все задолженности и полагающиеся пени. Сейчас клуб выполняет свои обязательства по зарплате. По другим обязательствам Тихий является игроком клуба, должен тренироваться вмести с партнерами, а не индивидуально.

    Никаких дискриминационных действий против него не должно быть. На наш взгляд, это происходит неправильно.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +954

      Юрэс 36 минут назад

      ЯБИДА КАРЯБИДА .

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