Тихий хочет пожаловаться на Гогниева в РФС: тренер жестко обматерил игрока

Глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассматривает возможность пожаловаться на тренера Спартака Гогниева в Палату РФС по разрешению споров.

Гогниев жестко обматерил Тихого и Аяза Гулиева.

Сообщалось, что у Гогниева была драка с Гулиевым.

Тренер в команде с осени. «Химки» идут в зоне вылета.

— Мы занимаемся вопросом. Дмитрий Тихий рассматривает вариант с обращением в Палату РФС.

— Тихий рассматривает вариант с обращением в палату РФС из-за оскорблений в свой адрес?

— Там комплекс вопросов. Он не тренируется с основным составом, ему назначены индивидуальные тренировки. Это сложная тема, в которой надо разбираться. Не очень понятно, зачем это делается.

— В связи с этой ситуацией у Тихого не было задержек по зарплате?

— После вмешательства профсоюза клуб погасил все задолженности и полагающиеся пени. Сейчас клуб выполняет свои обязательства по зарплате. По другим обязательствам Тихий является игроком клуба, должен тренироваться вмести с партнерами, а не индивидуально.

Никаких дискриминационных действий против него не должно быть. На наш взгляд, это происходит неправильно.