«Это лишь малая часть из отборного мата»: Тихий подтвердил подлинность матерной речи Гогниева

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий подтвердил достоверность матерной речи главного тренера Спартака Гогниева, адресованной отстраненным игрокам команды.

«Экс-капитан «Химок» Тихий официально подтвердил мне, что аудиозапись с руганью тренера Гогниева в адрес него, Гулиева и реабилитолога Байрамова — настоящая.

Также он отметил, что там звучит лишь малая часть из того отборного мата, которым Спартак покрыл футболистов и работника клуба. Тем самым Дмитрий убрал сомнения, которые терзали гендиректора клуба Оленева насчет аутентичности аудио», – написал в телеграме Иван Карпов.