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    «Это лишь малая часть из отборного мата»: Тихий подтвердил подлинность матерной речи Гогниева

    Защитник «Химок» Дмитрий Тихий подтвердил достоверность матерной речи главного тренера Спартака Гогниева, адресованной отстраненным игрокам команды.

    «Экс-капитан «Химок» Тихий официально подтвердил мне, что аудиозапись с руганью тренера Гогниева в адрес него, Гулиева и реабилитолога Байрамова — настоящая.

    Также он отметил, что там звучит лишь малая часть из того отборного мата, которым Спартак покрыл футболистов и работника клуба. Тем самым Дмитрий убрал сомнения, которые терзали гендиректора клуба Оленева насчет аутентичности аудио», – написал в телеграме Иван Карпов.

    • Сообщалось, что у Гогниева была драка с игроком Аязом Гулиевым.
    • Тренер в команде с осени.
    • «Химки» идут в зоне вылета.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 14:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6208

      Enter2006 1 час назад

      Если Гогниева пинками не выгонят, нужно подключаться Воробьёву и выкидывать всё руководство с ФК Химки нах., включая даже спонсора Садыгова и его щенка, т.к. в ФК спасать уже нечего... Хотя бы расчистить под ноль, может через 3-5 лет вернутся в РПЛ с другим руководством. Но губернатор МО тот ещё, его тоже пора с тёплого места...

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