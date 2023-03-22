Игроку «Амкала» потребуется пересадка костного мозга: у него рак крови

Защитник «Амкала» Никита Финито сообщил, что ему потребуется операция по пересадке костного мозга. В марте врачи выявили у него острый миелоидный лейкоз – рак крови.

«Ребята из «Амкала» сегодня сходили на типирование крови, чтобы их внесли в реестр потенциальных доноров костного мозга, а я узнал, что мне все-таки потребуется трансплантация. Я не организовывал никаких сборов до этого, но операция по трансплантации в России стоит около 1-1,5 миллиона рублей.

Возможно, получится сделать в Турции, там это лучше делают, но цены вряд ли будут ниже. Вы уже очень здорово помогли мне деньгами, спасибо вам большое, собрать нужно еще примерно столько же. Ну и важно будет найти донора, и чтобы все это дело прижилось нормально.

Делаться это будет все нескоро, через полгода минимум, сначала надо добиться стабильной ремиссии», – написал Финито в телеграме.

Позже он добавил: «Так, возможно я поторопился со сбором. Сейчас мне сказали, что трансплантация бесплатная у нас все же. Но это в случае, если есть родной брат, потому что он идеальный донор.

И он у меня есть, старший, Леха. Вроде как он точно должен подойти, но для этого тоже нужно будет пройти необходимые анализы. Если все сложится удачно, то, как уже говорил, собранные деньги отдам на благотворительность».