Доктор медицинских наук дал неутешительный прогноз о состоянии Костомарова

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков оценил состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который испытывает полиорганную недостаточность.
«Полиорганная недостаточность означает, что практически все органы испытывают проблемы, они поражены. Вещь серьезная и сложная. У Костомарова могут быть хорошие анализы, но с полиорганной недостаточностью радоваться рано.
Если вы посмотрите в истории болезней многих погибших, то можете встретить этот термин. По сути, это поражение полости всех органов, но нужно знать, какая степень полиорганной недостаточности у Романа. Улучшение показателей – результат действия препаратов, но как поведут себя органы?
Не вижу оснований для позитива. Полиорганная недостаточность говорит о больших проблемах. Дай бог, чтобы все выправлялось, но с этим бороться крайне тяжело», – сказал Шестаков.
- 46-летний спортсмен с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Ему ампутировали обе ноги по колено, а также кисть одной руки.
- Костомаров стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.