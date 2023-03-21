Доктор медицинских наук дал неутешительный прогноз о состоянии Костомарова

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков оценил состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который испытывает полиорганную недостаточность.

«Полиорганная недостаточность означает, что практически все органы испытывают проблемы, они поражены. Вещь серьезная и сложная. У Костомарова могут быть хорошие анализы, но с полиорганной недостаточностью радоваться рано.

Если вы посмотрите в истории болезней многих погибших, то можете встретить этот термин. По сути, это поражение полости всех органов, но нужно знать, какая степень полиорганной недостаточности у Романа. Улучшение показателей – результат действия препаратов, но как поведут себя органы?

Не вижу оснований для позитива. Полиорганная недостаточность говорит о больших проблемах. Дай бог, чтобы все выправлялось, но с этим бороться крайне тяжело», – сказал Шестаков.