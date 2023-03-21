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    Доктор медицинских наук дал неутешительный прогноз о состоянии Костомарова

    Доктор медицинских наук Андрей Шестаков оценил состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который испытывает полиорганную недостаточность.

    «Полиорганная недостаточность означает, что практически все органы испытывают проблемы, они поражены. Вещь серьезная и сложная. У Костомарова могут быть хорошие анализы, но с полиорганной недостаточностью радоваться рано.

    Если вы посмотрите в истории болезней многих погибших, то можете встретить этот термин. По сути, это поражение полости всех органов, но нужно знать, какая степень полиорганной недостаточности у Романа. Улучшение показателей – результат действия препаратов, но как поведут себя органы?

    Не вижу оснований для позитива. Полиорганная недостаточность говорит о больших проблемах. Дай бог, чтобы все выправлялось, но с этим бороться крайне тяжело», – сказал Шестаков.

    • 46-летний спортсмен с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Ему ампутировали обе ноги по колено, а также кисть одной руки.
    • Костомаров стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

    Источник: Sport24

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    21.03.2023 20:50
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