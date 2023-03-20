«Свет в конце тоннеля есть»: Авербух рассказал о состоянии Костомарова

Илья Авербух дал комментарий о болезни Романа Костомарова.

46-летний спортсмен с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

Ему ампутировали обе ноги по колено, а также кисть одной руки.

Кроме того, у олимпийского чемпиона 2006 года (танцы на льду) полиорганная недостаточность.

«Мы поддерживаем все Рому. Действительно, семья Ромы переживает очень сложные испытания. Всe, что мы можем – это поддерживать всесторонне.

Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он всe понимает, он готов сражаться, готов бороться, готов идти вперeд, он всe принимает.

Мы всe сделаем, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лeд. Конечно, надо молиться, потому что огромная дорога ещe впереди.

Но свет в конце тоннеля есть, и мы к нему все стремимся», – сказал Авербух.