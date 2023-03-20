Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Свет в конце тоннеля есть»: Авербух рассказал о состоянии Костомарова

    Илья Авербух дал комментарий о болезни Романа Костомарова.

    • 46-летний спортсмен с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Ему ампутировали обе ноги по колено, а также кисть одной руки.
    • Кроме того, у олимпийского чемпиона 2006 года (танцы на льду) полиорганная недостаточность.

    «Мы поддерживаем все Рому. Действительно, семья Ромы переживает очень сложные испытания. Всe, что мы можем – это поддерживать всесторонне.

    Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он всe понимает, он готов сражаться, готов бороться, готов идти вперeд, он всe принимает.

    Мы всe сделаем, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лeд. Конечно, надо молиться, потому что огромная дорога ещe впереди.

    Но свет в конце тоннеля есть, и мы к нему все стремимся», – сказал Авербух.

    Новости по теме
    Костомаров начал дышать без вспомогательных аппаратов
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11