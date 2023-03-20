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    «Жизнь – лучший драматург»: Дзюба выложил новое видео с песней Димы Билана

    Форвард «Локомотива» Артем Дзюба продолжает активничать в соцсетях после победы над «Краснодаром».

    В воскресенье вечером он опубликовал новое видео в своем телеграм-канале.

    «Жизнь – лучшая драматург», – подписал Дзюба выложенный ролик, в котором играет песня «Гладиатор» в исполнении Димы Билана.

    В этой композиции есть слова: «И зверь должен сорваться с цепей. Клетку разбей, чтобы встать. И доказать, кто сильней».

    • Дзюба забил «Краснодару», не реализовав до этого пенальти.
    • У него 4 гола в 3 матчах РПЛ после зимней паузы.

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    Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы

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    Сегодня, 09:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17682

      NewLife 1 час назад

      Бомбардир, зачем вы становитесь личным каналом для тщеславия этого недоумка с глазами бешеной кильки ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1500

      Fialet > NewLife 19 минут назад

      Так специально, чтоб спровоцировать на эмоции.

      2
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