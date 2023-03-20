«Жизнь – лучший драматург»: Дзюба выложил новое видео с песней Димы Билана

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба продолжает активничать в соцсетях после победы над «Краснодаром».
В воскресенье вечером он опубликовал новое видео в своем телеграм-канале.
«Жизнь – лучшая драматург», – подписал Дзюба выложенный ролик, в котором играет песня «Гладиатор» в исполнении Димы Билана.
В этой композиции есть слова: «И зверь должен сорваться с цепей. Клетку разбей, чтобы встать. И доказать, кто сильней».
- Дзюба забил «Краснодару», не реализовав до этого пенальти.
- У него 4 гола в 3 матчах РПЛ после зимней паузы.
Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы