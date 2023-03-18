Лапорта жестко и угрожающе отреагировал на обвинение «Барселоны» в подкупе судей

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на обвинения клуба в коррупции.
«Эта кампания против нас не случайна. Ее цель – дестабилизировать обстановку в команде, добиться контроля над «Барселоной». Позже я объясню, кто и зачем все это инициировал.
Мы будем защищаться. И мы даже будем нападать.
Сейчас мы должны поддержать наших игроков и тренеров», – сказал Лапорта в видеообращении.
- В отношении «Барселоны» ведется судебное разбирательство по подозрению в коррупции.
- В 2001-2018 годах экс-глава технического судейского комитета Хосе Мария Негрейра получил от клуба 7,3 миллиона евро.
- «Барса» утверждает, что это оплата за отчеты по судьям.
Источник: твиттер «Барселоны»