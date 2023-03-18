Лапорта жестко и угрожающе отреагировал на обвинение «Барселоны» в подкупе судей

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на обвинения клуба в коррупции.

«Эта кампания против нас не случайна. Ее цель – дестабилизировать обстановку в команде, добиться контроля над «Барселоной». Позже я объясню, кто и зачем все это инициировал.

Мы будем защищаться. И мы даже будем нападать.

Сейчас мы должны поддержать наших игроков и тренеров», – сказал Лапорта в видеообращении.