Орлов одним словом охарактеризовал наличие восьми спартаковцев в сборной России

Геннадий Орлов назвал «ностальгией» вызов в сборную России 8 игроков «Спартака».

– В список сборной России на ближайшие товарищеские матчи попали аж восемь игроков «Спартака». Ностальгия?

– Конечно, ностальгия! Я то еще помню олимпийскую сборную 56-го года. Там костяк состоял из игроков «Спартака». На Кубке Европы 60-го года тоже был «спартаковский» костяк.

Ребята, которых взял Карпин – достойные. Не вижу ни одной кандидатуры, в которой можно было бы сомневаться.

Карпин определяет состав и ясно, что ему надо работать с перспективой. В ближайшие год-два наша сборная вряд ли будет участвовать в каких-то турнирах. Поэтому сейчас надо привлекать молодых ребят.