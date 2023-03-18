Орлов одним словом охарактеризовал наличие восьми спартаковцев в сборной России

Молодые таланты Джикия,Баринов
Геннадий Орлов назвал «ностальгией» вызов в сборную России 8 игроков «Спартака».
– В список сборной России на ближайшие товарищеские матчи попали аж восемь игроков «Спартака». Ностальгия?
– Конечно, ностальгия! Я то еще помню олимпийскую сборную 56-го года. Там костяк состоял из игроков «Спартака». На Кубке Европы 60-го года тоже был «спартаковский» костяк.
Ребята, которых взял Карпин – достойные. Не вижу ни одной кандидатуры, в которой можно было бы сомневаться.
Карпин определяет состав и ясно, что ему надо работать с перспективой. В ближайшие год-два наша сборная вряд ли будет участвовать в каких-то турнирах. Поэтому сейчас надо привлекать молодых ребят.
- Россияне в марте проведут товарищеские матчи с Ираном и Ираком.
- 8 игроков «Спартака» в сборной – наибольшее представительство. На 2-м месте «Ростов» с 5 футболистами.