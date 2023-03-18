«Взяли посидеть на скамейке для атмосферы»: Быстров – о прошлогоднем новичке «Спартака»

Владимир Быстров оценил положение Бальде Кейта в «Спартаке».
- Московский клуб подписал нападающего в августе.
- С тех пор он поучаствовал только в 3 матчах, проведя на поле 57 минут.
- Несколько месяцев сенегалец пропустил из-за дисквалификации.
– Бальде остался в запасе в матче против «Факела». Возникает все больше вопросов, а кого «Спартак» взял.
– Взяли и взяли. Посидеть на скамейке для атмосферы. Может быть, в раздевалке поет после побед. Такие люди тоже команде нужны.
- Сообщалось, что форварда держат в запасе из-за его отношения к тренировкам.
- Агент футболиста заявил об отсутствии конфликта с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.
Источник: «Спорт-Экспресс»