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    «Взяли посидеть на скамейке для атмосферы»: Быстров – о прошлогоднем новичке «Спартака»

    Владимир Быстров оценил положение Бальде Кейта в «Спартаке».

    • Московский клуб подписал нападающего в августе.
    • С тех пор он поучаствовал только в 3 матчах, проведя на поле 57 минут.
    • Несколько месяцев сенегалец пропустил из-за дисквалификации.

    – Бальде остался в запасе в матче против «Факела». Возникает все больше вопросов, а кого «Спартак» взял.

    – Взяли и взяли. Посидеть на скамейке для атмосферы. Может быть, в раздевалке поет после побед. Такие люди тоже команде нужны.

    • Сообщалось, что форварда держат в запасе из-за его отношения к тренировкам.
    • Агент футболиста заявил об отсутствии конфликта с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2467

      шахта Заполярная 2 часа назад

      Крысеныш следи за своей канализацией, вот где дерьма то......

      0
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      Рейтинг: +8115

      nik55 2 часа назад

      какое твое дело----ты за своими бо-жами следи

      1
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      Рейтинг: +1221

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      У хряков такого неликвида пол состава. Мазутного бобла по горлышко, хватит на всех агентов. А потом хрюкают с 10 места, что Газпром виноват. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +4161

      Иван Петров 1986 > ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Палка в жопе опять тут.

      5
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      Рейтинг: +17943

      paracetamol 3 часа назад

      А там все такие. Зато распил был блестящий!

      1
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      Рейтинг: +829

      Болотоход > paracetamol 2 часа назад

      Распил был на баклан арене - аж целых 12 лет почти!!
      А как помойку открыли так сразу вибратор сломался и крыша потекла,а потом еще траву краской красили,вот где народные деньги распиливали))))

      4
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      Рейтинг: +160

      russkiisergei 3 часа назад

      а, почему много так стало быстрова? у спартака есть эскортница, которой тоже тут много. быстров за голубых что ли эскортник?

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      Рейтинг: +1396

      Hoahin 3 часа назад

      Взяли и взяли. Ну а он сидит и сидит. 10 числа зарплата на карту капает, какие проблемы.

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      Рейтинг: +829

      Болотоход 4 часа назад

      В зените 2 состава сидит на лавке в домино играют и что?

      7
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      Рейтинг: +2293

      alefreddy > Болотоход 3 часа назад

      один Бака чего стоит

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