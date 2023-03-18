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  • «Взяли посидеть на скамейке для атмосферы»: Быстров – о прошлогоднем новичке «Спартака»

«Взяли посидеть на скамейке для атмосферы»: Быстров – о прошлогоднем новичке «Спартака»

18 марта 2023, 09:22
8

Владимир Быстров оценил положение Бальде Кейта в «Спартаке».

  • Московский клуб подписал нападающего в августе.
  • С тех пор он поучаствовал только в 3 матчах, проведя на поле 57 минут.
  • Несколько месяцев сенегалец пропустил из-за дисквалификации.

– Бальде остался в запасе в матче против «Факела». Возникает все больше вопросов, а кого «Спартак» взял.

– Взяли и взяли. Посидеть на скамейке для атмосферы. Может быть, в раздевалке поет после побед. Такие люди тоже команде нужны.

  • Сообщалось, что форварда держат в запасе из-за его отношения к тренировкам.
  • Агент футболиста заявил об отсутствии конфликта с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Кейта Бальде
Комментарии (8)
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Hoahin
1679121506
Взяли и взяли. Ну а он сидит и сидит. 10 числа зарплата на карту капает, какие проблемы.
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russkiisergei
1679121670
а, почему много так стало быстрова? у спартака есть эскортница, которой тоже тут много. быстров за голубых что ли эскортник?
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paracetamol
1679122086
А там все такие. Зато распил был блестящий!
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nik55
1679126547
какое твое дело----ты за своими бо-жами следи
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шахта Заполярная
1679126876
Крысеныш следи за своей канализацией, вот где дерьма то......
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NewLife
1679139347
Еще одна глупость Абаскаля, не выпускать на поле умелого игрока.
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NewLife
1679139415
Тут кругом ранее посредственные игроки, которые считают себя умными тренерами.
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