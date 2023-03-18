«Взяли посидеть на скамейке для атмосферы»: Быстров – о прошлогоднем новичке «Спартака»

Владимир Быстров оценил положение Бальде Кейта в «Спартаке».

Московский клуб подписал нападающего в августе.

С тех пор он поучаствовал только в 3 матчах, проведя на поле 57 минут.

Несколько месяцев сенегалец пропустил из-за дисквалификации.

– Бальде остался в запасе в матче против «Факела». Возникает все больше вопросов, а кого «Спартак» взял.

– Взяли и взяли. Посидеть на скамейке для атмосферы. Может быть, в раздевалке поет после побед. Такие люди тоже команде нужны.