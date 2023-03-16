Месси потребовал от «ПСЖ» увеличения зарплаты после победы на ЧМ-2022

«ПСЖ» не может договориться с Лионелем Месси о продлении контракта.

35-летний футболист в прошлом году практически согласовал с парижанами условия продолжения сотрудничества.

Однако с января ситуация изменилась – аргентинец потребовал увеличения зарплаты после победы на ЧМ-2022.

«ПСЖ» из-за финансового фэйр-плей вынужден сокращать расходы, поэтому вопрос продления контракта с Месси до сих пор не решен.

Если стороны до лета не найдут компромисс, нападающий станет свободным агентом. Его хотят переманить в Саудовскую Аравию.