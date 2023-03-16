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    Какой вы футболист?

    Месси потребовал от «ПСЖ» увеличения зарплаты после победы на ЧМ-2022

    «ПСЖ» не может договориться с Лионелем Месси о продлении контракта.

    35-летний футболист в прошлом году практически согласовал с парижанами условия продолжения сотрудничества.

    Однако с января ситуация изменилась – аргентинец потребовал увеличения зарплаты после победы на ЧМ-2022.

    «ПСЖ» из-за финансового фэйр-плей вынужден сокращать расходы, поэтому вопрос продления контракта с Месси до сих пор не решен.

    Если стороны до лета не найдут компромисс, нападающий станет свободным агентом. Его хотят переманить в Саудовскую Аравию.

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    Источник: Marca

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 1 час назад

      Лепрекон.

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Гномоклоун глумится.

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      Рейтинг: +19116

      Cleaner 2 часа назад

      ПСЖ, гоните Месси туда, где Роналду. Там ему место!

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      Рейтинг: +687

      Октавиус 2 часа назад

      до сих пор не могу понять, почему его прозвали гном, а не леприкон

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      Рейтинг: +70

      Koni_Best_1 > Октавиус 2 часа назад

      Понять его поведение не сложно, после того как выиграли ЧМ и его там чуть ли ни короновали, на его имени псж заработал дополнительные десятки миллионов долларов, поэтому он и требует повышения ЗП.
      Думаешь Роналду взяли в арабский клуб за то что он игрок хороший? Конечно же нет, его взяли потому то на его имени можно хорошо заработать.

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      Рейтинг: +687

      Октавиус > Koni_Best_1 2 часа назад

      ну тут как бы 36-й год чуваку и ты ничего не сделал, чтобы команда опять не вылетела из ЛЧ в 1/8 финала - хоть бы то что есть сохранили в такой ситуации

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      Рейтинг: +687

      Октавиус > Koni_Best_1 1 час назад

      В Саудовской Аравии это пожалуйста. Лига верблюдов должна же как-то внимание к себе привлекать, но в Европе условия должны быть принципиально иными

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