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    Какой вы футболист?

    Только два футболиста в истории дважды получили 10 из 10 от L’Equipe

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд получил оценку 10 из 10 от L’Equipe за матч 1/8 финала ЛЧ с «Лейпцигом» (7:0).

    • Холанд сделал пента-трик за 57 минут.
    • Только два игрока помимо Холанда забили 5 мячей в одном матче ЛЧ.
    • Норвежец – лучший бомбардир этой ЛЧ с 10 голами.

    Холанд стал вторым футболистом в истории, который дважды получил оценку 10 от L’Equipe. Это также удалось форварду «ПСЖ» Лионелю Месси.

    Норвежец получил 10 из 10 от L’Équipe во второй раз за сезон. Предыдущую десятку Холанд получил за октябрьский матч АПЛ против «МЮ» (6:3), в котором Холанд забил три гола и сделал два ассиста.

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    Источник: GGFN

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    15.03.2023 18:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +306

      гууд 15 часов назад

      странно, до этого писали что меська получил 13 из 10.

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