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    Какой вы футболист?

    Канчельскис: «СССР – железный занавес. В Англии я попал в другой мир – все свободно, люди приветливые»

    Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис вспомнил, как перешел из «Шахтера» в «Манчестер Юнайтед» в 1991 году.

    — Расскажите про сам переезд в Англию. Что вас там удивило?

    — Представляете, приехать из Советского Союза в Англию – ты как будто попал в другой мир. СССР – это железный занавес, за границу было сложно выехать, купить джинсы, кожаную куртку, кроссовки – это было за счастье.

    Там люди жили другим пониманием, другой жизнью. Ты приезжаешь туда, где все свободно и без проблем. Люди приветливые, всегда к тебе с улыбкой, готовы пообщаться. Я все время удивлялся, почему они у меня спрашивают, как дела. Какое вам дело? Но у них это принято.

    — Не лицемерие?

    — Значит все англичане и шотландцы лицемеры? Нет. Они искренние. Ты же замечаешь, когда неискренне, чувствуешь. Тем более пропаганда о Советском Союзе давала повод.

    Меня спрашивали, у вас медведи ходят по Москве? Я говорю, да, ходят. Люди думают, что здесь медведи, волки и шакалы. Пропаганда она и есть пропаганда. Но тот, кто приезжал тогда в Советский Союз, потом в Россию, естественно, был в восторге, а потом объяснял людям, что они не правы во всех отношениях.

    У нас тоже раньше люди были добрее, отзывчивее и доброжелательнее. Сейчас, конечно, все изменилось.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    15.03.2023 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1233

      Suvorov51 19 часов назад

      Ну да, а в СССР. все на тебя набрасывались, приветливых людей не было , одни звери, а вот пример, хохлогеи це гейропа, дотого приветливые, что готовы убивать. не пи..з ди своим ребятам

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