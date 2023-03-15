Канчельскис: «СССР – железный занавес. В Англии я попал в другой мир – все свободно, люди приветливые»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис вспомнил, как перешел из «Шахтера» в «Манчестер Юнайтед» в 1991 году.

— Расскажите про сам переезд в Англию. Что вас там удивило?

— Представляете, приехать из Советского Союза в Англию – ты как будто попал в другой мир. СССР – это железный занавес, за границу было сложно выехать, купить джинсы, кожаную куртку, кроссовки – это было за счастье.

Там люди жили другим пониманием, другой жизнью. Ты приезжаешь туда, где все свободно и без проблем. Люди приветливые, всегда к тебе с улыбкой, готовы пообщаться. Я все время удивлялся, почему они у меня спрашивают, как дела. Какое вам дело? Но у них это принято.

— Не лицемерие?

— Значит все англичане и шотландцы лицемеры? Нет. Они искренние. Ты же замечаешь, когда неискренне, чувствуешь. Тем более пропаганда о Советском Союзе давала повод.

Меня спрашивали, у вас медведи ходят по Москве? Я говорю, да, ходят. Люди думают, что здесь медведи, волки и шакалы. Пропаганда она и есть пропаганда. Но тот, кто приезжал тогда в Советский Союз, потом в Россию, естественно, был в восторге, а потом объяснял людям, что они не правы во всех отношениях.

У нас тоже раньше люди были добрее, отзывчивее и доброжелательнее. Сейчас, конечно, все изменилось.