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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    32% американских спортсменов опасаются заниматься сексом из-за угрозы попадания допинга в организм

    Американское антидопинговое агентство (USADA) опросило 994 спортсменов из 76 видов спорта на тему допинга.

    Исходят из результатов опроса, атлеты боятся, что допинг может попасть в организм через пищевые добавки (88% опрошенных), медицинские препараты (73%), мясо (42%), окружающую среду (34%) и секс (32%).

    86% спортсменов беспокоятся из-за передачи информации о своем местонахождении антидопинговым службам.

    Источник: Sports.ru

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    15.03.2023 16:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4700

      Питерский князь 20 часов назад

      В прошлом году читал, что в Америке, люди за 50, намного чаще, чем молодые люди.
      Могу представить их спортсменов!
      :)))
      Да и вообще, вся эта ситуация вокруг ЛГБТ.
      Чпокнул не ту, ну или не того, если ты болельщик СпартаГа и попал в бан.
      :)))

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      Рейтинг: +1233

      Suvorov51 > Питерский князь 19 часов назад

      Согласен, помойные возле помой и чпокаю друг друга, а где, дома то нет, вот у помойки все условия секса

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