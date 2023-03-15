32% американских спортсменов опасаются заниматься сексом из-за угрозы попадания допинга в организм

В прошлом году читал, что в Америке, люди за 50, намного чаще, чем молодые люди.
Могу представить их спортсменов!
:)))
Да и вообще, вся эта ситуация вокруг ЛГБТ.
Чпокнул не ту, ну или не того, если ты болельщик СпартаГа и попал в бан.
:)))
Американское антидопинговое агентство (USADA) опросило 994 спортсменов из 76 видов спорта на тему допинга.
Исходят из результатов опроса, атлеты боятся, что допинг может попасть в организм через пищевые добавки (88% опрошенных), медицинские препараты (73%), мясо (42%), окружающую среду (34%) и секс (32%).
86% спортсменов беспокоятся из-за передачи информации о своем местонахождении антидопинговым службам.