Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Агент Бальде объяснил, кому посвящен твит игрока «Спартака» с изображением цирка и клоуна

    Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, прокомментировал твит футболиста со смайлами цирка и клоуна.

    «Это ответ СМИ Италии. Они всегда спекулируют на тему семьи Бальде. Этот пост никак не был связан с футболом», — сказал Пасторелло.

    • Накануне главный тренер Гильермо Абаскаль намекнул, что Бальде недостаточно хорошо тренируется, поэтому не играет.
    • В августе «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

    Новости по теме
    Агент Бальде рассказал, есть ли у игрока конфликт с Абаскалем 1
    Бальде выложил твит с изображением цирка и клоуна после слов Абаскаля 6
    Агент Бальде ответил на вопрос, почему футболист не играет за «Спартак» 5
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2023 14:38
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18154

      ilichkadr 21 час назад

      Ну, конечно же это ответ СМИ Италии. Был бы Бальде в составе, то и ответа СМИ не было..........

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20939

      derrik2000 21 час назад

      Слава Богу, что федун ушёл из команды и карьеркина-недоучки уже нет.
      А то бы получилось. как у Глушакова с Димой Комбаровым за "лайк" на стишки Дмитрия Назарова...
      Хотя... Всё может статься...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 21 час назад

      Ну это нереальный тупизм подписывать игрока на три года, тем более поломанного и дисквалифицированного за допинг

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      Нуф-Нуф 22 часа назад

      Теперь вопрос: Глушаков лайкнул?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3224

      Эном айс > Нуф-Нуф 21 час назад

      ++)
      С четырёх нижегородских аков..)

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11