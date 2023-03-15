Агент Бальде объяснил, кому посвящен твит игрока «Спартака» с изображением цирка и клоуна

Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, прокомментировал твит футболиста со смайлами цирка и клоуна.

«Это ответ СМИ Италии. Они всегда спекулируют на тему семьи Бальде. Этот пост никак не был связан с футболом», — сказал Пасторелло.