Агент Бальде объяснил, кому посвящен твит игрока «Спартака» с изображением цирка и клоуна

Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, прокомментировал твит футболиста со смайлами цирка и клоуна.
«Это ответ СМИ Италии. Они всегда спекулируют на тему семьи Бальде. Этот пост никак не был связан с футболом», — сказал Пасторелло.
- Накануне главный тренер Гильермо Абаскаль намекнул, что Бальде недостаточно хорошо тренируется, поэтому не играет.
- В августе «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
- Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»