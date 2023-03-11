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  • Игорь Егоров согласился с решением Безбородова назначить пенальти в ворота «Спартака» и отменить гол Соболева

Игорь Егоров согласился с решением Безбородова назначить пенальти в ворота «Спартака» и отменить гол Соболева

11 марта 2023, 22:34
9

Бывший судья РПЛ Игорь Егоров оценил работу Владислава Безбородова на матче 19-го тура «Спартак» – «Факел» (3:2).

«Если пенальти поставили, значит нарушение было. Матч обслуживает один из лучших арбитров нашей страны. Там был фол по неосторожности. Игрок, не видя, что за ним находится соперник, поднимает руку и бьeт человеку в область лица. Не специально, а по неосторожности. Но это фол. Поэтому он наказывается жeлтой карточкой и одиннадцатиметровым ударом. Здесь никаких сомнений нет.

Гол Александра Соболева отменили совершенно справедливо. Скакать на защитниках запрещено. Не может быть, чтобы Безбородов пошел смотреть VAR, пока ещe шла игра. Вы что-то путаете. По крайней мере, у меня такое не отложилось» , – сказал Егоров.

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Источник: телеграм-канал Metaratings
Россия. Премьер-лига Факел Спартак Соболев Александр Безбородов Владислав
Комментарии (9)
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Persona_non_Grata
1678563950
Егорка, получи гонорар !
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ScarlettOgusania
1678564433
точно такие же Егорки пытались высосать из пальца оправдания к безобразному судейству мешка в предыдущем туре
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ВасяК
1678565241
Вот противно,если бы такой фол был у сенита,всё было бы хорошо!!!
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шахта Заполярная
1678566786
А кто безбородного назначил самым лучшим свистком, такие же егорки и газпрем. Они и будут за него горой стоять, оправдывать во всем, он же их, буржуинский. Как говорят в народе "Ворон, ворону глаз не выклюет"
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serglider
1678607203
Бред сивой кобылы! Идет взаимная борьба двух футболеров, зачастую с взаимными захватами и толчками, если судья будет свистеть по каждому поводу это будет не футбольный матч, а балет))) Егорке необходимо перемсотреть матчи ЛЧ, к примеру как Лейпциг забил МС и пусть он объяснит почему тот гол засчитали. А как кувыркался Месси от каждого соприкосновения в матче Бавария - ПСЖ? И что? Даже желтую не показали! Наверное в Европе худшие арбитры чем в России или не такие продажные?
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alefreddy
1678624786
начинаются отмазки по неосторожности или игрок сам напал на руку а по второму эпизоду опять новая версия-кто следующею придумает
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