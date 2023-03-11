Игорь Егоров согласился с решением Безбородова назначить пенальти в ворота «Спартака» и отменить гол Соболева

Бывший судья РПЛ Игорь Егоров оценил работу Владислава Безбородова на матче 19-го тура «Спартак» – «Факел» (3:2).

«Если пенальти поставили, значит нарушение было. Матч обслуживает один из лучших арбитров нашей страны. Там был фол по неосторожности. Игрок, не видя, что за ним находится соперник, поднимает руку и бьeт человеку в область лица. Не специально, а по неосторожности. Но это фол. Поэтому он наказывается жeлтой карточкой и одиннадцатиметровым ударом. Здесь никаких сомнений нет.

Гол Александра Соболева отменили совершенно справедливо. Скакать на защитниках запрещено. Не может быть, чтобы Безбородов пошел смотреть VAR, пока ещe шла игра. Вы что-то путаете. По крайней мере, у меня такое не отложилось» , – сказал Егоров.

«Спартак» по работе Безбородова обратится в ЭСК.

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