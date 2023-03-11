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    Какой вы футболист?

    Игорь Егоров согласился с решением Безбородова назначить пенальти в ворота «Спартака» и отменить гол Соболева

    Бывший судья РПЛ Игорь Егоров оценил работу Владислава Безбородова на матче 19-го тура «Спартак» – «Факел» (3:2).

    «Если пенальти поставили, значит нарушение было. Матч обслуживает один из лучших арбитров нашей страны. Там был фол по неосторожности. Игрок, не видя, что за ним находится соперник, поднимает руку и бьeт человеку в область лица. Не специально, а по неосторожности. Но это фол. Поэтому он наказывается жeлтой карточкой и одиннадцатиметровым ударом. Здесь никаких сомнений нет.

    Гол Александра Соболева отменили совершенно справедливо. Скакать на защитниках запрещено. Не может быть, чтобы Безбородов пошел смотреть VAR, пока ещe шла игра. Вы что-то путаете. По крайней мере, у меня такое не отложилось» , – сказал Егоров.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    11.03.2023 22:34
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2269

      alefreddy 12 марта, 15:39

      начинаются отмазки по неосторожности или игрок сам напал на руку а по второму эпизоду опять новая версия-кто следующею придумает

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      Рейтинг: +2473

      serglider 12 марта, 10:46

      Бред сивой кобылы! Идет взаимная борьба двух футболеров, зачастую с взаимными захватами и толчками, если судья будет свистеть по каждому поводу это будет не футбольный матч, а балет))) Егорке необходимо перемсотреть матчи ЛЧ, к примеру как Лейпциг забил МС и пусть он объяснит почему тот гол засчитали. А как кувыркался Месси от каждого соприкосновения в матче Бавария - ПСЖ? И что? Даже желтую не показали! Наверное в Европе худшие арбитры чем в России или не такие продажные?

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 12 марта, 10:33

      Вот это оценка ситуации профи , а не какой-то базарной скандалистки .

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 11 марта, 23:33

      А кто безбородного назначил самым лучшим свистком, такие же егорки и газпрем. Они и будут за него горой стоять, оправдывать во всем, он же их, буржуинский. Как говорят в народе "Ворон, ворону глаз не выклюет"

      7
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      Рейтинг: +1210

      Suvorov51 > шахта Заполярная 12 марта, 09:47

      Я бы добавил, рука руку моет, а плут плута кроет

      2
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      Рейтинг: +1162

      ВасяК 11 марта, 23:07

      Вот противно,если бы такой фол был у сенита,всё было бы хорошо!!!

      3
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      Рейтинг: +1436

      ScarlettOgusania 11 марта, 22:53

      точно такие же Егорки пытались высосать из пальца оправдания к безобразному судейству мешка в предыдущем туре

      6
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      Рейтинг: +5417

      neim > ScarlettOgusania 12 марта, 07:06

      А по предыдущему туру почему Спартак не обратился в ЭСК , или я что-то пропустил ?

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      Рейтинг: +2269

      alefreddy > neim 12 марта, 15:42

      а какой смысл кто очки возвратит.А по Сениту есть что то подобное да еще и в двух подряд матчах

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      Рейтинг: +1436

      ScarlettOgusania > neim 12 марта, 20:59

      по предыдущему туру даже нашему "элитному" ЭСК было понятно, что Мешок ошибся, чего зря письма строчить?)

      1
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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata 11 марта, 22:45

      Егорка, получи гонорар !

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