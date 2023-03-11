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    Какой вы футболист?

    «Спартак» вел 2:0 в матче с «Факелом» к 43-й минуте, но ушел на перерыв при 2:2

    В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Факелом». К 43-й минуте москвичи вели 2:0 благодаря дублю Квинси Промеса.

    Затем «Факел» до перерыва забил два гола (второй – с пенальти). На перерыв команды ушли при счете 2:2.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.03.2023 17:24
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata 11 марта, 18:31

      Шоу арбитров продолжается !!! (((

      1
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      Рейтинг: +68

      timon2401 11 марта, 18:26

      Смотря второй матч РПЛ с участием Спартака задумываюсь, а зачем соперники вообще нужны на поле?? Достаточно одного пид ...са на поле и двух на ВАР

      1
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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька 11 марта, 17:57

      Пятакам за матч с Локо отрыгивается. Титулы нынче дороги

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      Рейтинг: +18276

      DVOK68 > кaстрюлька 11 марта, 18:52

      Отрыгни по итогам матча,хер ты мамин)

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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька > DVOK68 11 марта, 18:53

      Не проси ещё раз, я те на спину уже отрыгнул

      0
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      Рейтинг: +70668

      insider_retro 11 марта, 17:42

      Факел, нынче, - "ядрёный как кабан"...
      Пресность сменилась некоторой интригой...
      А если... А вдруг... Факел - вперёд!

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      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 11 марта, 17:42

      Зато Кубок Матч ТВ есть

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      Рейтинг: +20

      никo 11 марта, 17:40

      спартаЧОК уже имеют...

      2
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      Рейтинг: +12557

      R_a_i_n 11 марта, 17:34

      У арбитров хобби не засчитывать чистые голы Соболева?

      5
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      Рейтинг: +93

      =Cпapтак= > R_a_i_n 11 марта, 17:37

      какой то позор в виде судейства матч за матчем

      2
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      Рейтинг: +93

      =Cпapтак= 11 марта, 17:34

      что за очередной судья кретин

      2
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      Рейтинг: +768

      Болотоход 11 марта, 17:34

      Были бы на месте Спартака блеклоголубые - пеналя бы не было и гол был бы засчитан!!!!

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      Рейтинг: +2269

      alefreddy 11 марта, 17:33

      пижонство дыра в обороне + как назвали независимый Безбородов

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