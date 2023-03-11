«Спартак» вел 2:0 в матче с «Факелом» к 43-й минуте, но ушел на перерыв при 2:2

В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Факелом». К 43-й минуте москвичи вели 2:0 благодаря дублю Квинси Промеса.

Затем «Факел» до перерыва забил два гола (второй – с пенальти). На перерыв команды ушли при счете 2:2.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Тушино.

Матч в поле обслуживает петербуржец Владислав Безбородов.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Факел» – в зоне переходных матчей.

РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!