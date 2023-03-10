«Динамо» в шаге от вылета, ЦСКА победил «Северсталь» и другие результаты плей-офф КХЛ

«Авангард» вышел в полуфинал Восточной конференции КХЛ. Омичи победили «Сибирь» со счетом 4:1 в серии, причем первый матч команда Михаила Кравеца проиграла.

«Металлург» и «Динамо» оказались в шаге от вылета из сезона.

ЦСКА повел в серии против «Северстали». Москвичи в ней уступали со счетом 1:2.

Все серии идут до четырех побед.

КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала

Авангард (Омск) – Сибирь (Новосибирск) – 4:3 ОТ (0:0; 1:1; 2:2; 1:0)

Голы: 1:0 – Чистяков, 33; 1:1 – Мерфи, 40 (большинство); 1:2 – Пьянов, 41; 2:2 – Ткачев, 44; 3:2 – Шарипзянов, 49 (большинство); 3:3 – Чайковски, 58; 4:3 – Пайгин, 63.

Счет в серии: 4:1.

Автомобилист (Екатеринбург) – Металлург (Магнитогорск) – 6:3 (3:0; 2:3; 1:0)

Голы: 1:0 – Макеев, 3 (большинство); 2:0 – Василевский, 12; 3:0 – Волк, 14; 4:0 – Эберт, 21; 5:0 – Обидин, 26; 5:1 – Майе, 28; 5:2 – Коростелев, 31; 5:3 – Лайпсик, 37; 6:3 – Да Коста, 59 (в пустые ворота).

Счет в серии: 3:2.

КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала

Торпедо (Нижний Новгород) – Динамо (Москва) – 4:3 ОТ (1:0; 1:2; 1:1; 1:0)

Голы: 1:0 – Ян, 2 (большинство); 1:1 – О’Делл, 26; 1:2 – О’Делл, 39 (большинство); 2:2 – Михеев, 39; 2:3 – Лилья, 51; 3:3 – Фирстов, 51; 4:3 – Ян, 79 (большинство).

Счет в серии: 3:2.

ЦСКА (Москва) – Северсталь (Череповец) – 4:3 (2:0; 2:2; 0:1)

Голы: 1:0 – Абрамов, 16; 2:0 – Диц, 18; 3:0 – Нестеров, 25 (большинство); 3:1 – Макеев, 28; 4:1 – Слепышев, 33; 4:2 – Вовченко, 36 (большинство); 4:3 – Суворов, 42.

Счет в серии: 3:2.

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