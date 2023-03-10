Руководителя бельгийских фигуристов хотят уволить из-за сотрудничества с Тутберидзе

Федерация фигурного катания Бельгии рассматривает возможность увольнения Риты Зоннекейн.

Она должна руководить командой бельгийских фигуристов на чемпионате мира 2023 года в Сайтаме.

Причина – сотрудничество с частным клубом Global Skating Academy, в котором будет работать заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.

«Бельгийская федерация назначила Риту Зоннекейн «тимлидером» на чемпионате мира, однако теперь, когда в Бельгии стало известно о создании клуба с участием россиян и ее роли в нем, они рассматривают возможность снять ее с этой должности», – сообщил источник «Р-Спорт».

Зоннекейн представлена президентом Global Skating Academy.

Она на протяжении 16 лет была членом техкома Международного союза конькобежцев (ISU) по парному и одиночному катанию.

С 2004 года работает судьей и техническим контролером союза.

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