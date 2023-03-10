Канте угрожали прострелить колено в 2017-м: заставили подписать контракт с неофициальным агентом

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте несколько лет назад связался с представителями криминалитета.

Его заставили подписать контракт с неофициальным агентом, угрожая оружием.

В 2017 году француза силой затащили в машину, где приставили к его колену пистолет. Так футболиста вынудили сменить представителя.

До сих пор преступники получают выгоду от выступлений Канте.

Контракт хавбека с «Челси» истекает летом.

С августа Канте не играет из-за травм.

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