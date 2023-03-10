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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Канте угрожали прострелить колено в 2017-м: заставили подписать контракт с неофициальным агентом

    Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте несколько лет назад связался с представителями криминалитета.

    Его заставили подписать контракт с неофициальным агентом, угрожая оружием.

    В 2017 году француза силой затащили в машину, где приставили к его колену пистолет. Так футболиста вынудили сменить представителя.

    До сих пор преступники получают выгоду от выступлений Канте.

    • Контракт хавбека с «Челси» истекает летом.
    • С августа Канте не играет из-за травм.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: L’Essentiel

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    10.03.2023 14:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 10 марта, 17:13

      Он наверное в этот момент так же улыбался обычной своей улыбкой...))

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      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > mihail200606 10 марта, 20:40

      француза силой затащили в машину, где приставили к его колену пистолет. ========Михуил когда тебе к его колену пистолет. ..Ты будешь улыбаться ?

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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 > dauzhhhhh 10 марта, 22:56

      Канте всегда улыбается..ты не знал? Ну или почти всегда.. его улыбка это его фишкой уже считается

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      Рейтинг: +526

      эд100 > mihail200606 11 марта, 03:04

      вот это пошутил, вот это уровень..., садись миша, 2. завтра с родителями в садик.

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      Рейтинг: +67531

      portero 10 марта, 16:01

      Как же справидливый европейский суд и следаки??? Нету интереса расследовать или в доле кто-то опасный...

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