Канте угрожали прострелить колено в 2017-м: заставили подписать контракт с неофициальным агентом

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте несколько лет назад связался с представителями криминалитета.
Его заставили подписать контракт с неофициальным агентом, угрожая оружием.
В 2017 году француза силой затащили в машину, где приставили к его колену пистолет. Так футболиста вынудили сменить представителя.
До сих пор преступники получают выгоду от выступлений Канте.
- Контракт хавбека с «Челси» истекает летом.
- С августа Канте не играет из-за травм.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?
Источник: L’Essentiel