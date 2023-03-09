«Зенит» направил в Турцию гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения

«Зенит» направил в Турцию гуманитарный груз для пострадавших от землетрясения, которое произошло в феврале, сообщает «СЭ».
Клуб из Петербурга отправил помощь спортивным школам провинции Хатай и города Искендерун на юго-востоке Турции. «Зенит» отправил предметы первой необходимости, детские вещи, спортивную форму и продовольственные товары.
- Жертвами землетрясения стали более 40 тысяч человек.
- Среди погибших есть профессиональные футболисты.
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Источник: «Спорт-Экспресс»