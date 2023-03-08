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    Какой вы футболист?

    В «Баварии» объяснили, почему не купили Холанда у «Боруссии» за 60 миллионов

    У «Баварии» была возможность купить нападающего Эрлинга Холанда у «Боруссии» из Дортмунда за 60 миллионов евро. Председатель правления немцев Оливер Кан объяснил, почему клуб не пошел на такой шаг.

    • В итоге Холанд летом оказался в «Манчестер Сити». Англичане купили норвежца за 60 миллионов евро.

    «Что касается Холанда, то общая сумма трансфера, учитывая зарплату и бонусы, была бы огромной. Иногда наступает момент, когда начинает казаться, что ты не можешь идти в ногу со временем. Мы не будем делать ничего, что могло бы поставить под угрозу экономическую стабильность клуба.

    У «Баварии» нет долгов. Такова наша философия, а в долгосрочной перспективе это может стать даже конкурентным преимуществом. В краткосрочной перспективе клуб может залезть в долги или обратиться к инвесторам. Вопрос в том, что произойдeт в будущем. И если мы сопоставим спортивные достижения с затраченными ради этого финансовыми ресурсами у крупных европейских клубов, то станет ясно, что «Бавария» всегда всех превосходила», – приводит слова Кана «Чемпионат» со ссылкой на французскую газету L'Equipe.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.03.2023 21:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 9 марта, 16:13

      Такая уж политика у клуба. Поэтому Бавария никогда не была замешана в нарушении финансового фэйр-плэй.

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 8 марта, 22:40

      подход безусловно интересный
      сказать чт бавария из-за этого страдает - не могу, но долго так продолжаться не сможет
      потому что скоро даже хорошие игроки будут стоить сотку
      школы у баварии нормальной нет( ну особо) - потому, ну пока в германии вы 1-ые, наверное не особо колышит это

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      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 > DeStar 8 марта, 22:55

      Для Баварии вся бундеслига выращивает игроков, чтобы отдать им их за бесценок, так что ничего с Баварией не случится).

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