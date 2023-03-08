В «Баварии» объяснили, почему не купили Холанда у «Боруссии» за 60 миллионов

У «Баварии» была возможность купить нападающего Эрлинга Холанда у «Боруссии» из Дортмунда за 60 миллионов евро. Председатель правления немцев Оливер Кан объяснил, почему клуб не пошел на такой шаг.

В итоге Холанд летом оказался в «Манчестер Сити». Англичане купили норвежца за 60 миллионов евро.

«Что касается Холанда, то общая сумма трансфера, учитывая зарплату и бонусы, была бы огромной. Иногда наступает момент, когда начинает казаться, что ты не можешь идти в ногу со временем. Мы не будем делать ничего, что могло бы поставить под угрозу экономическую стабильность клуба.

У «Баварии» нет долгов. Такова наша философия, а в долгосрочной перспективе это может стать даже конкурентным преимуществом. В краткосрочной перспективе клуб может залезть в долги или обратиться к инвесторам. Вопрос в том, что произойдeт в будущем. И если мы сопоставим спортивные достижения с затраченными ради этого финансовыми ресурсами у крупных европейских клубов, то станет ясно, что «Бавария» всегда всех превосходила», – приводит слова Кана «Чемпионат» со ссылкой на французскую газету L'Equipe.

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