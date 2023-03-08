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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Депутант Обухов: «Путин не обязан разбираться во всем, что подписывает. По Fan ID и пенсионной реформе ему вдули не то, что нужно»

    Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов рассказал о роли президента России Владимира Путина во введении закона о Fan ID.

    – Закон о Fan ID подписал лично президент Путин. Он ошибается?

    – Президент Путин подписывает целый ряд законов. Например, о пенсионной реформе он потом высказывал сожаление.

    – Он не разбирается в том, что подписывает?

    – Президент Путин не обязан разбираться во всем, что подписывает. В данном случае, думаю, его советники вдули не то, что нужно.

    – Разве такое может быть?

    – По пенсионной реформе вдули же не то, что нужно. Он потом говорил, что ошибки.

    • Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
    • С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.
    • По словам помощника президента РФ Игоря Левитина, вопрос об отмене Fan ID сейчас не стоит.

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    Источник: Sports.ru

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    08.03.2023 17:24
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +5511

      SPACE TRUCKIN 9 марта, 09:23

      и так во всём - дуют,вдувают....а страдает народ...и ведь виноватых не бывает никогда!

      0
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      Рейтинг: +344

      dragoff 8 марта, 20:32

      Он пьяный что ли?

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 8 марта, 20:00

      Вдули? Оригинально-с-с-с!

      0
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      Рейтинг: +267

      KLINSI 8 марта, 19:18

      Ах вона чё!
      Ему вдули что он избранный, вот и сидит на троне пожизненно.

      4
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 8 марта, 18:45

      Лицемерие. Если признал, что повышение пенсионного возраста - ошибка, то что мешает отменить?

      7
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      Рейтинг: +18127

      ilichkadr > dauzhhhhh 8 марта, 19:52

      Наш пострел везде поспел?

      3
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      Рейтинг: +18127

      ilichkadr > Fialet 8 марта, 19:56

      Он так думает, хотя думалки там никакой нет, осталась одна соображалка, предназначенная исключительно для смены аккаунта и выплеска очередного высера в медиапространство.

      4
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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > ilichkadr 8 марта, 20:00

      ВиктОр тебе тоже вдули ?

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      Рейтинг: +18127

      ilichkadr > dauzhhhhh 8 марта, 20:15

      Всё колядуешь, веришь, что заграница тебе поможет, а dauzhhhhh? Ну, хотя бы сальца-то подбрасывают или исключительно объедки?

      2
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      Рейтинг: +1423

      Fialet > dauzhhhhh 8 марта, 20:31

      Ты так и не понял, что я имел ввиду.

      4
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      Рейтинг: +344

      dragoff > dauzhhhhh 8 марта, 20:33

      Ты хлебало завали, ошибка родителей

      3
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      Рейтинг: +18127

      ilichkadr > dauzhhhhh 8 марта, 20:53

      Не уходи от вопроса. Опять с баблом туго, раз пришёл на заработки, ник сменил или как обычно, в патриота незалежной играешь?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 8 марта, 18:00

      В итоге спрашивать не с кого. Одни советовали, другие подписывали!

      3
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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > R_a_i_n 8 марта, 18:07

      Вот такие дела ....Как там тебя ? ааа...Петрушка ))
      В такой стране ты живешь Петрушка

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      Рейтинг: +1202

      Suvorov51 8 марта, 17:56

      Долгая будет тягомотина, вот когда касаемо богатых людей, быстро найдут причину пересмотреть, через суды, прессу, опросы, а мы кто, простые болельщики , пошумим, поговорим и на эту жопу сядем

      1
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 8 марта, 17:55

      Вот в этом вся КПРФ!
      Все в овне, а перед выборами мы в белом.)))

      0
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида 8 марта, 17:46

      ключевая фраза - "Путину вдули" прям как Обуховым по голове

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > Project Бабангида 8 марта, 18:43

      Вот и я думаю, посадят оратора за такую фразу или нет.

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Fialet 8 марта, 18:52

      у нас конечно не 37й. каждая вошь своим плюрализмом беременна.
      думаю если на одного господина мычит, то перед другим выслуживается

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > Project Бабангида 8 марта, 18:57

      Да, насчёт "посадят" я перебрал, но понизить в должности могут.

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 8 марта, 17:43

      Ах вот оно чё ! А мы то думаем - "какого" такая бардачина творится ?!

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