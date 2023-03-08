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  • Депутант Обухов: «Путин не обязан разбираться во всем, что подписывает. По Fan ID и пенсионной реформе ему вдули не то, что нужно»

Депутант Обухов: «Путин не обязан разбираться во всем, что подписывает. По Fan ID и пенсионной реформе ему вдули не то, что нужно»

8 марта 2023, 17:24
19

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов рассказал о роли президента России Владимира Путина во введении закона о Fan ID.

– Закон о Fan ID подписал лично президент Путин. Он ошибается?

– Президент Путин подписывает целый ряд законов. Например, о пенсионной реформе он потом высказывал сожаление.

– Он не разбирается в том, что подписывает?

– Президент Путин не обязан разбираться во всем, что подписывает. В данном случае, думаю, его советники вдули не то, что нужно.

– Разве такое может быть?

– По пенсионной реформе вдули же не то, что нужно. Он потом говорил, что ошибки.

  • Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
  • С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.
  • По словам помощника президента РФ Игоря Левитина, вопрос об отмене Fan ID сейчас не стоит.

Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Путин Владимир
Комментарии (19)
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Taps
1678286242
Ржу,...не могу ....
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Кирилл Михайлов
1678286302
А выдуть нельзя? Нагадили, но убирать не будут
Ответить
MaxRnD
1678286311
Хорошо допустим, ну тогда давайте по-взрослому разбираться, кто "вдул" и какая за это будет ответственность ?
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Кирилл Михайлов
1678286542
Еще скажи, что президент не обязан знать, что происходит в стране. А, хотя...
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Project Бабангида
1678286815
ключевая фраза - "Путину вдули" прям как Обуховым по голове
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R_a_i_n
1678287641
В итоге спрашивать не с кого. Одни советовали, другие подписывали!
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Fialet
1678290305
Лицемерие. Если признал, что повышение пенсионного возраста - ошибка, то что мешает отменить?
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KLINSI
1678292291
Ах вона чё! Ему вдули что он избранный, вот и сидит на троне пожизненно.
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paracetamol
1678294839
Вдули? Оригинально-с-с-с!
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SPACE TRUCKIN
1678342986
и так во всём - дуют,вдувают....а страдает народ...и ведь виноватых не бывает никогда!
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