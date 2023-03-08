Депутант Обухов: «Путин не обязан разбираться во всем, что подписывает. По Fan ID и пенсионной реформе ему вдули не то, что нужно»

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов рассказал о роли президента России Владимира Путина во введении закона о Fan ID.

– Закон о Fan ID подписал лично президент Путин. Он ошибается?

– Президент Путин подписывает целый ряд законов. Например, о пенсионной реформе он потом высказывал сожаление.

– Он не разбирается в том, что подписывает?

– Президент Путин не обязан разбираться во всем, что подписывает. В данном случае, думаю, его советники вдули не то, что нужно.

– Разве такое может быть?

– По пенсионной реформе вдули же не то, что нужно. Он потом говорил, что ошибки.

Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.

С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.

По словам помощника президента РФ Игоря Левитина, вопрос об отмене Fan ID сейчас не стоит.

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