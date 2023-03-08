Депутант Обухов: «Путин не обязан разбираться во всем, что подписывает. По Fan ID и пенсионной реформе ему вдули не то, что нужно»

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов рассказал о роли президента России Владимира Путина во введении закона о Fan ID.
– Закон о Fan ID подписал лично президент Путин. Он ошибается?
– Президент Путин подписывает целый ряд законов. Например, о пенсионной реформе он потом высказывал сожаление.
– Он не разбирается в том, что подписывает?
– Президент Путин не обязан разбираться во всем, что подписывает. В данном случае, думаю, его советники вдули не то, что нужно.
– Разве такое может быть?
– По пенсионной реформе вдули же не то, что нужно. Он потом говорил, что ошибки.
- Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
- С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.
- По словам помощника президента РФ Игоря Левитина, вопрос об отмене Fan ID сейчас не стоит.
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Источник: Sports.ru