«Ситуация тяжелейшая»: Авербух рассказал о состоянии Костомарова

Бывший фигурист Илья Авербух заявил, что почти все данные о состоянии здоровья олимпийского чемпиона Романа Костомарова являются выдумкой.

«Часть журналистов и блогеров услышала просьбу Оксаны Домниной. Хочу еще раз обратиться к ним: ситуация сейчас тяжелейшая.

Рома борется с серьезным недугом, и не нужно нагнетать страсти, публикуя на 90% придуманную информацию.

Кроме врачей, родителей, Оксаны и отчасти меня никто не располагает точными сведениями.

С медиками общается только Домнина, которая сама решает, чем можно поделиться. Ждем и надеемся, что наступит улучшение.

Всем хочу сказать: задумайтесь над тем, как выплеснувшийся в публичное пространство поток информации может сказаться на семье Ромы, его детях.

Если вы действительно сопереживаете, сходите в церковь и поставьте свечку во здравие Романа», – сказал Авербух.

46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

Сообщалось, что спортсмену ампутировали стопы и кисти, также он ослеп на один глаз и перенес инсульт.

Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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