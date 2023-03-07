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    Какой вы футболист?

    «Ситуация тяжелейшая»: Авербух рассказал о состоянии Костомарова

    Бывший фигурист Илья Авербух заявил, что почти все данные о состоянии здоровья олимпийского чемпиона Романа Костомарова являются выдумкой.

    «Часть журналистов и блогеров услышала просьбу Оксаны Домниной. Хочу еще раз обратиться к ним: ситуация сейчас тяжелейшая.

    Рома борется с серьезным недугом, и не нужно нагнетать страсти, публикуя на 90% придуманную информацию.

    Кроме врачей, родителей, Оксаны и отчасти меня никто не располагает точными сведениями.

    С медиками общается только Домнина, которая сама решает, чем можно поделиться. Ждем и надеемся, что наступит улучшение.

    Всем хочу сказать: задумайтесь над тем, как выплеснувшийся в публичное пространство поток информации может сказаться на семье Ромы, его детях.

    Если вы действительно сопереживаете, сходите в церковь и поставьте свечку во здравие Романа», – сказал Авербух.

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмену ампутировали стопы и кисти, также он ослеп на один глаз и перенес инсульт.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    07.03.2023 17:55
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