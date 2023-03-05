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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Игнатьев: «Смешно говорить, что Дзюба не топ-игрок»

    Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев оценил игру своего партнера Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). У него дубль.

    — Пришел Дзюба в команду, вы с ним тренируетесь. Он топ?

    — Ну, вы же сами все видели сегодня. Он забил три мяча. Было бы смешно говорить, что он не топ. Это — лучший бомбардир нашей страны.

    — Тяжело с ним играть?

    — Ну, мы разноплановые. Я стараюсь играть, делаю все от себя зависящее. Он уже достаточно опытный футболист.

    • Контракт Дзюбы действует до лета.
    • Он зарабатывает в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.
    • Дзюба преодолел отметку в 150 голов в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.03.2023 10:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 5 марта, 12:43

      Ну слово топ громко сказано, но Рукаку для российского чемпионат не плох

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      Рейтинг: +174

      Александр.Т. 5 марта, 11:43

      По сравнению с самим Игнатовым то да

      0
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      Рейтинг: +912

      Таврида 5 марта, 11:32

      "У него дубль." Странно, еще вчера хет-трик был...

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