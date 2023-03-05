Игнатьев: «Смешно говорить, что Дзюба не топ-игрок»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев оценил игру своего партнера Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). У него дубль.

— Пришел Дзюба в команду, вы с ним тренируетесь. Он топ?

— Ну, вы же сами все видели сегодня. Он забил три мяча. Было бы смешно говорить, что он не топ. Это — лучший бомбардир нашей страны.

— Тяжело с ним играть?

— Ну, мы разноплановые. Я стараюсь играть, делаю все от себя зависящее. Он уже достаточно опытный футболист.

Контракт Дзюбы действует до лета.

Он зарабатывает в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.

Дзюба преодолел отметку в 150 голов в РПЛ.

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