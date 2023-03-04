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    РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль

    «Зенит» в 18-м туре РПЛ переиграл дома «Пари НН». Дубль оформил нападающий Малком, в феврале получивший российский паспорт.

    Петербуржцы лидируют с восьмиочковым отрывом. Нижегородцы идут 12-ми.

    Для главного тренера «Пари НН» Артема Горлова это был дебют в РПЛ.

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Малком, 12; 2:0 – Малком, 48; 3:0 – Ерохин, 82.

    Незабитые пенальти: Кузяев, 38 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 18:19
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    Комментарии69
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5308

      ААМ 4 марта, 19:31

      Воображаю нытье хрюшек по поводу отрыва Зенита

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3862

      minaev23 > ААМ 4 марта, 21:04

      Да не нормально вы чемпионы.Если капчёные не уйдут пяток лет можно смело футболки чемпионские печатать. Ноль конкуренции.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11239

      knikos > minaev23 4 марта, 21:52

      На каком бы месте был бы Спам , если бы не "копчёный" Промес со своими голами и передачами ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4039

      Kollljan 4 марта, 19:10

      Не было сомнения в победе Зенита. А то, что Спартак чуть отскочил от поражения, так это его проблемы. Уралу в конце надо было забивать стопроцентный.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11528

      alex1951 4 марта, 18:54

      Общий вывод. Чемп можно заканчивать.
      Семак решил догнать и перегнать Романцева....
      Питер пьет,Москва рыдает....чемп российский погибает...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) > alex1951 4 марта, 18:57

      Рано заканчивать. Борьба за 2 и 3 место только начинается. Кони с Ростовом будут 2 и 3. Дальше менты с горцами. Ну а Спартак вернётся на своё место. Гыгыгы

      7
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      ...
      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > alex1951 4 марта, 19:01

      согласен.
      в каком-то веке решил посмотреть на рпл.

      включаю.
      * играют на каком-то промёрзшем болоте по которому прыгает мяч.
      * пустые трибуны из-за "паспорта" болельщика.
      * состав зенита стоит как состав спартака+цска, поэтому они летом купят еще одного бразильца и дадут ему паспорт рф.

      выключаю.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) > сутулая собака и лисы 4 марта, 19:10

      Ты что смотрел Лол? Насчёт промёрзшего болота это в Закрывашку. На арене в Петербурге +20 и шикарный газон. Состав Зенита стоит немногим больше Спартака, а разница небо и земля. Спартак вместо одного двух качественных легов по 30, покупают 10 шлаков. Что им мешает прошвырнуться по рынку, а не вестись на поводу агентов, которые просто жируют на мазутном бобле. Гыгыгы

      9
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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 19:40

      я бы тебе объяснил, почему у московских команд нет стадионов с крышей и почему они не покупают игроков по 30-40 лямов и не платят игрокам зарплаты в 7 лямов.
      но ты очень тупой, что это вытечет в пустую трату времени.

      (да и делал я это уже много раз, расписывая объёмные посты, но в них ты не отсвечиваешься проходя мимо, так как твой уровень это комментарий "говно + гы гы гы", не более).

      удачи твоему зениту и не пиши мне ничего.
      иди тусуйся среди таких же придурков.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) > сутулая собака и лисы 4 марта, 19:44

      тупица. Ваши не покупают игроков по 30 потому, что им впаривают 10 по 3. Гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3049

      fakeid > сутулая собака и лисы 4 марта, 19:49

      а можешь мне объяснить, почему в москве не делают крыши? я с интересом послушаю.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 19:54

      покупка всегда риск.
      команда приобретающая один актив за 30 не = команде приобретающей три актива по 10.

      в первом случая явно видны ресурсы (мешок) на случай неудачи, во втором порциональные и осторожные траты.
      да и странно говорить о равенстве (финансовом) команд, когда малком в год получает 7 лямов зарплаты.

      ты правда хочешь об этом поговорить?
      или у вас, дурачков, есть такая привычка, такая как обязательно что-то высрать в ответ (любой бред, лиж бы что-то).

      0
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      ...
      Рейтинг: +3049

      fakeid > сутулая собака и лисы 4 марта, 20:00

      "лиж бы". гы-гы! ты в какой школе учился?) тебя там не учили, что правильно пишется "лишь бы"? или тебе лижбы ближе? тогда всё понятно)

      2
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      ...
      Рейтинг: +3049

      fakeid > сутулая собака и лисы 4 марта, 20:04

      ознакомься на досуге с интервью митрофанова десятилетней давности (+/-), который тогда работал в зените. гугли по таким словам: "лучше купить двух игроков высокого класса, чем десять посредственностей".

      это как раз камень в огород спортага. реально тратили столько же, но завозили зулусов пачками, авось кто-то выстрелит. и чей путь в итоге оказался более правильным? лучше купить халка, чем кучку зулусов за те же деньги, лучше малком, чем кучка зулусов за те же деньги, и т.д. зенит такой стратегии придерживается, и это верно.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > fakeid 4 марта, 20:05

      могу.
      у них нет 43 миллиардов рублей.

      есть еще один прекрасный момент, сам зенит не платил за стадион, он просто ПРОЛОББИРОВАЛ финансирование проекта из бюджета)))).
      хорошо, когда командой управляют люди тесно связанные с властью на гос. уровне.

      и ребят, что вам, *****, надо от меня?
      нет бы сказать "да, зенит мешок, мы это понимаем, но такая реальность, что поделаешь, нам повезло, вон мс и псж шейхи купили, а у нас газпром".

      но нет, вы как секта с говном вместо мозгов продолжаете втирать, что в рпл равенство команд, а зенит силён только из-за мастерства игроков и руководства.

      я вам ничего не должен, тем более разжёвывать информацию и класть в ваши тупые мозги.
      отвалите.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3049

      fakeid > сутулая собака и лисы 4 марта, 20:07

      ты сам себе противоречишь, путая газпром и бюджет) впрочем, для вас всех это одно и то же. только вот стадион был построен исключительно на деньги города, а не на твои личные, или за счёт тарасофских бабушег.

      1
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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > fakeid 4 марта, 20:08

      где я путаю газпром и бюджет.
      ПРОЦИТИРУЙ.

      0
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      Рейтинг: +6961

      mamba9090909 > сутулая собака и лисы 4 марта, 20:11

      "играют на каком-то промёрзшем болоте по которому прыгает мяч."
      Такое, о игре Зенита на своём поле, мог написать только сутулый идиот.

      3
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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > mamba9090909 4 марта, 20:13

      я и не писал это о зените, а об матче спартака и урала.
      *****, почему вы такие тупые?
      и почему вы своими тупыми мозгами считаете чуть ли не обязанностью мне что-то ответить/сказать?

      ОТВАЛИТЕ.

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      Рейтинг: +3049

      fakeid > сутулая собака и лисы 4 марта, 20:14

      у зенита были КРУПНЫЕ провальные трансферы хоть раз? на ум приходит только этот, как его... бухаров за 12. ну может ещё 1 подобный трансфер был, не более того. потому что в клубе умеют правильно анализировать, в отличие от федунятника, где пачками скупали что попало, на ту же примерно сумму, что и зенит.
      и сильно доставляли визги про халков. а в итоге зенит продал халка, витселя и гарая дороже, чем купил. гы-гы. вот так ты лажанул в очередной раз.

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > fakeid 4 марта, 20:14

      лучше бы вы читали книжки (статьи) по экономике, а не интервью митрофанова.
      у меня мозг начинает болеть от вашей тупости.

      вы, *****, не понимаете очевидной вещи.
      окей, вот, показываю НА ПАЛЬЦАХ, как даунам.

      если зенит купит халка за 40 и этот халк сдуется до стоимости 5, зенит просто скажет - "ну блин, 40 лямов ушли в пустоту, давайте за 40 теперь купим малкома, может он заиграет".

      если спартак купит халка за 40 и этот халк сдуется до стоимости 5, спартак больше никого не купит, потому что денег больше нет, он будет бороться за зону стыков с нулём в бюджете.

      поэтому клубы и скупают шлак пачками, не раскроется кто-то один, не критично, есть и другие недофутболисты за 10.

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > fakeid 4 марта, 20:18

      да и покупая за 40, нужно еще видеть не только сумму трансфера, но и оклад зарплаты.
      получаем 40 + 35 = 75 лямов, вот фактический ценник услуг малкома.

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      Рейтинг: +3049

      fakeid > сутулая собака и лисы 4 марта, 20:20

      чувачок, ты не забывай, что зенит ежегодно (до известных событий) получал 40 лямов в лч. чего не светило спортагу. про зарплаты я видел, что ты писал. лять, насколько отбитым экономистом (коим ты выставляешь себя) нужно быть, чтобы не понимать, что их содержание берут на себя спонсоры. у зенита их несколько десятков было (до известных событий, опять же). тот же ниссан спокойно тянул зарплаты халка+витселя, взамен плашки на периметре поля. если ты не врубаешься, как это работает - то не суй нос. но, вообще, зарплаты при трансферах принято не учитывать.

      4
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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > fakeid 4 марта, 20:21

      у зенита нет крупных провальных трансферов.
      у него прекрасное руководство и огромная куча денег.
      и при чём тут это?
      или ты хочешь сказать, что руководство зенита пошло на риск?
      зашел к ним миллер и сказал, вот вам 40 лямов, потратите, больше ни копейки не дам, и менеджеры зенита такие а давайте всё выкинем в один странсфер и поиграем в спортлото)))).
      *****, что за каша у вас в головах.

      ты спросил "ПАЧИМУ МОСКВА НЕ ПАКУПАЕТ ЗА 40 ЛЯМОВ И НИ СТРОИТ СТАДЫОНОВ С КРЫШЕЙ".
      я тебе ответил, *****, почему москва не покупает за 40 лямов и не строит стадионов с крышей.

      ***** (зачем?) ты начинаешь прыгать с темы на тему?

      0
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      Рейтинг: +3049

      fakeid > сутулая собака и лисы 4 марта, 20:21

      про зарплаты вообще только отбитые тарасофцы ноют и подсчитывают. смотреть нужно только на сумму трансфера, так-то

      3
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      Рейтинг: +3049

      fakeid > сутулая собака и лисы 4 марта, 20:21

      лять, ты задрал редактировать поток своих мыслей, всю последовательность обсуждения нарушаешь, перемещая коммент ниже

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      Рейтинг: +6961

      mamba9090909 > сутулая собака и лисы 4 марта, 20:23

      "..есть еще один прекрасный момент, сам зенит не платил за стадион, он просто ПРОЛОББИРОВАЛ финансирование проекта из бюджета))))...."
      Есть ещё один момент - сам Зенит не платил за стадион. Газпром просил доверить ему строительство, но ГОРОД взял строительство на себя, на СВОЙ городской бюджет, и не собачье дело куда Питер потратил деньги.

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      ...
      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > fakeid 4 марта, 20:23

      "чувачок", ЦСКА выступал не хуже (а даже лучше) Зенита в ЛЧ.
      плюс ЦСКА руководил очень умный человек - Гинер.
      тогда, *****, почему Зенит купил ТРЁХ игроков по 40, и езе ТРЁХ по 30-35, а ЦСКА смог накопить только на ВЛашича за 23.

      ты не устал мне писать твою тупую ахинею.
      неужели у вас в головах так пусто, что вы не видите, зенит - газпромоский мешок с кучей бабла.
      это, *****, ФАКТ.

      вы как плоскоземельзики, будете до посинения нести хрень, но не признавать, что земля круглая.

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      Рейтинг: +3049

      fakeid > сутулая собака и лисы 4 марта, 20:24

      я тебе сказал, и это даже доказывать не нужно, что у зенита грамотный менеджмент по части трансферов. если клуб раз в несколько лет тратит 40 лямов - значит, всё учли, всё просчитали, риски минимальны. и НИ РАЗУ клуб не облажался при таких крупных сделках. кроме бухарова за 12 лямов. все остальные дали прибыль. визжи ещё.

      2
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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > mamba9090909 4 марта, 20:25

      так я об этом и написал.
      что Зенит не платили за стадион, а он построен был из бюджета.
      миллер пролоббировал чинуш и те отстегнули с бюджета города СПБ.

      так что тут не так?

      0
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      fakeid > сутулая собака и лисы 4 марта, 20:30

      "Зенит купил ТРЁХ игроков по 40, и еще ТРЁХ по 30-35"

      а вот тут поподробнее, плиз. имена, пароли, явки 30-35 миллионных.

      я вот помню за 20 тимощук, паредес за 24, кажется. остальные по 40. за 30-35 - ни одного не назову. может быть, ты сможешь? а, окей, данни за 30, но лет 100 назад. ты же не о тех годах говоришь, верно?

      0
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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > fakeid 4 марта, 20:32

      то есть когда я сказал, что Зенит потратил 40+40+40+30+30+30 лямов на игроков, а ЦСКА топ покупка это 23, ты решил взять и приебаться к мелким деталям?

      окей.
      прошу прощения, зенит потратил не 210 лямов на шестерых игроков, а 197.
      и что поменялось? зенит перестал быть мешком?

      ты только и делаешь, что придираешься.
      тебе просто нечего больше сказать, кроме как найти до чего *********.

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      Рейтинг: +3049

      fakeid > сутулая собака и лисы 4 марта, 20:33

      пока ты судорожно пытаешься выискать мифических игроков зенита за 30-35 лямов, я отвечу на твой пассаж про стадион. когда газпром-нефть переезжала из омска в питер (следовательно, увеличивались налоговые поступления в казну города), было поставлено условие: ПОСТРОИТЬ С ЭТИХ НАЛОГОВ ПРИЛИЧНЫЙ СТАДИОН В ГОРОДЕ. такие дела.

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > fakeid 4 марта, 20:34

      дани 30, альбердо 25, передес 23.
      недосчитал 12 лямов.

      так к чему ты это?
      что это меняет?

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      Рейтинг: +3049

      fakeid > сутулая собака и лисы 4 марта, 20:35

      когда же до тарасофских, наконец, дойдёт, что фк зенит не только умеет тратить - но и овер до**я зарабатывать. просто рукалицо, когда читаю твои комменты про траты. а ведь казался умнее стада.

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > fakeid 4 марта, 20:37

      ну да.
      это и называется ЛОББИРОВАНИЕ.

      в СПБ здания в центре осыпаются а зимой улицы завалены снегом.
      зато стадиончик отстроили, почти лучший в мире).

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      Рейтинг: +3049

      fakeid > сутулая собака и лисы 4 марта, 20:43

      данни свои 30 лямов с лихвой окупил, с этим глупо спорить даже.

      алберто - по сложной схеме принёс нам не только ренана, за которого реал готов выложить 40, но и приоритетное право на выкуп энрике, когда ему стукнет 18, а это новый неймар. ну и Ду Кейрос летом в довесок приедет уже точно.

      паредес за 23 - ну тут ты и сам всё знаешь, повторяться не будем.

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > fakeid 4 марта, 20:44

      так я не отрицал, что зенит умеет зарабатывать.
      ты читать не умеешь?

      но нюанс в том, что бы зарабатывать, нужно получить капитал, и зениту дали этот капитал, при том с большим запасом.

      я уже писал тут, что если мне газпром даст 400 лямов, то я куплю 40 квартир в мск, сдам их в аренду и потом перепродам с % инфляции.
      в итоге я верну эти 400 лямов газпрому и еще сверху заработаю ~50 лямов.
      а потом буду хвастаться, что я САМ это заработал и газпром тут ни при чём)).

      зенит стал чемпионом только после тех самых непомерных вливаний газоденег в команду (считай как шейхи с мс, псж).

      зенит мешок, да в принципе любой клуб мешок, но те же московские клубы не платят 40+35 лямов в год малкомам, что бы 5 из 5 раз выигрывать чемпионат газоколонки.

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > fakeid 4 марта, 20:45

      ладно, я уже утомился.
      разговор этот ни у чему не приведёт.
      хотите верить, что зенит не накаченный деньгами мешок - ваше право.
      в мире много глупых людей и заниматься их просвещением я не собираюсь.
      удачи.

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      Рейтинг: +3049

      fakeid > сутулая собака и лисы 4 марта, 20:47

      ты смотрел старый видос с фердуном? он там говорил про разбаланс карпина. минус 170 лямов, кажется. купили 40 игроков, потом их продали - и вот такой минус получился. хряки тратят не меньше зенита, но, возвращаясь к истокам нашего разговора, - всегда было так, что на примерно одинаковые суммы зенит покупает пару классных игроков - а спартаг десяток нонэйм-зулусов, которых потом не знает, куда деть. гы-гы.

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      ...
      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > fakeid 4 марта, 20:51

      я уже написал выше, почему одна команда может купить ХОРОШЕГО и дорого игрока.
      и почему другая команда вынуждена покупать сразу нескольких но слабых и дешевых игроков.

      ты серьёзно?
      вот прям вообще мозги не умеют осваивать новую информацию?

      0
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      ...
      Рейтинг: +3049

      fakeid > сутулая собака и лисы 4 марта, 20:52

      мои мозги способны понять, что ты пишешь "араву" не на букву "о"))
      ладно, потом ещё поругаемся, мне тоже надоело. но ты тупой)))

      0
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      Рейтинг: +3049

      fakeid > fakeid 4 марта, 20:53

      отредачил, молодец))

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      Рейтинг: +6028

      GoldPlayFIFARus9 4 марта, 18:43

      Ну что я могу сказать, тупые законы в действии, если они хотели вбить ещё один гвоздь в крышку гроба нашего футбола, то они сделали это. Атмосфера на стадионе камерная. Еле досмотрел 1й тайм, просто мёртвая тишина на пустующем стадионе, где лишь только 1й ярус был заполнен в лучшем случая на половину, и это учитывая тех, кого заставили оформить этот злосчастный паспорт((

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      Рейтинг: +3913

      Ziklop > GoldPlayFIFARus9 4 марта, 18:42

      интересно где они насчитали насчитали 19 000, в перерыве часть народа покинула стадион.

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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 > Ziklop 4 марта, 22:54

      Видимо, формально считается количество людей, которые до начала второго тайма прошли через турникеты. А ушёл-не ушёл уже не учитывается.

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 18:39

      Ну не сказал бы, что Зенит бегал. Скорее ходил пешком. Не сильный у нас чемпионат. Расслабляют Зенит такие слабые команды как НН или Спартак!. Гыгыгы

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 18:39

      Хороший россиянин в Зените появился!

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > paracetamol 4 марта, 21:10

      По хорошему надо всех бразов под нашу рашу подтягивать. В Европе мы уже оторванный ломоть , а в России можно несколько чемпов подрят выигрывать, тем более финансы позволяют.

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      Рейтинг: +3049

      fakeid 4 марта, 18:36

      ренан - реально топ, понятно, чего реал за него 40 лямов предлагает, и почему его в сборную вызвали, малком - топище. спартаг - днище, кузяев непонятно как пенальти промазал, кассьерра непонятно как в перекладину с метра попал. но, в целом, игрой доволен. гы-гы.

      7
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      Рейтинг: +3913

      Ziklop > fakeid 4 марта, 18:49

      Кузяев тоже маладец!

      1
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      ...
      Рейтинг: +18122

      ilichkadr > Ziklop 4 марта, 19:04

      Что-то хряки про Малкома не визжат? Барса развела Зенит на бабло, втюхала хрустального мальчика...... и т.д.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 18:35

      По чемпионски, на классе и в эконом режиме крупно выиграли. С победой чемпионов! Гыгыгы

      8
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      Рейтинг: +8883

      GoLenaStop 4 марта, 18:34

      Зенит - самая стабильная команда РПЛ.
      Жаль, что на мировую арену не выходит.

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      Рейтинг: +7043

      Semenycch > GoLenaStop 4 марта, 18:36

      У нас очень медленный чемпионат и всем нашим командам сейчас в Европе ловить нечего.

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      Рейтинг: +7010

      Красногорск_Фан > GoLenaStop 4 марта, 19:32

      И в этом тоже стабильность. Как картошка и Лукашенко в белоруссии.

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      Рейтинг: +463

      Ill Ich 4 марта, 18:33

      Зенитовцы были хорошо готовы, серьёзно настроены - и победили. "Парижане" были не так задиристы, как накануне на билбордах - и проиграли, да и деньги (за рекламу) - на ветер.

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