«Зенит» в 18-м туре РПЛ переиграл дома «Пари НН». Дубль оформил нападающий Малком, в феврале получивший российский паспорт.
Петербуржцы лидируют с восьмиочковым отрывом. Нижегородцы идут 12-ми.
Для главного тренера «Пари НН» Артема Горлова это был дебют в РПЛ.
Россия. РПЛ. 18-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Малком, 12; 2:0 – Малком, 48; 3:0 – Ерохин, 82.
Незабитые пенальти: Кузяев, 38 – нет.
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Источник: «Бомбардир»