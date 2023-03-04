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  • РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль

РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль

4 марта 2023, 18:19
24

«Зенит» в 18-м туре РПЛ переиграл дома «Пари НН». Дубль оформил нападающий Малком, в феврале получивший российский паспорт.

Петербуржцы лидируют с восьмиочковым отрывом. Нижегородцы идут 12-ми.

Для главного тренера «Пари НН» Артема Горлова это был дебют в РПЛ.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Малком, 12; 2:0 – Малком, 48; 3:0 – Ерохин, 82.

Незабитые пенальти: Кузяев, 38 – нет.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Нижний Новгород Зенит Малком
Комментарии (24)
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alex1951
1677943969
В Питере пить! Щас Шнур чяво нибудь напишет.... ,,В Космос Зеня полетел, на хэ......ра....ему Спартак , Миллер-Мюллер ошеньрад,,))) Короче началась та же ботва...а с ней тоска....
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Ill Ich
1677943994
Зенитовцы были хорошо готовы, серьёзно настроены - и победили. "Парижане" были не так задиристы, как накануне на билбордах - и проиграли, да и деньги (за рекламу) - на ветер.
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GoLenaStop
1677944044
Зенит - самая стабильная команда РПЛ. Жаль, что на мировую арену не выходит.
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paracetamol
1677944352
Хороший россиянин в Зените появился!
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GoldPlayFIFARus9
1677944615
Ну что я могу сказать, тупые законы в действии, если они хотели вбить ещё один гвоздь в крышку гроба нашего футбола, то они сделали это. Атмосфера на стадионе камерная. Еле досмотрел 1й тайм, просто мёртвая тишина на пустующем стадионе, где лишь только 1й ярус был заполнен в лучшем случая на половину, и это учитывая тех, кого заставили оформить этот злосчастный паспорт((
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alex1951
1677945255
Общий вывод. Чемп можно заканчивать. Семак решил догнать и перегнать Романцева.... Питер пьет,Москва рыдает....чемп российский погибает...
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Kollljan
1677946249
Не было сомнения в победе Зенита. А то, что Спартак чуть отскочил от поражения, так это его проблемы. Уралу в конце надо было забивать стопроцентный.
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ААМ
1677947514
Воображаю нытье хрюшек по поводу отрыва Зенита
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