«Пари НН» представил новую форму. Дизайн вдохновлен стрелкой, разделяющей Волгу и Оку

Состоялась презентация новой формы «Пари НН».

«В дизайне есть отсылки к главной достопримечательности Нижнего Новгорода – стрелке, разделяющей Оку и Волгу.

Также живописную локацию символизируют стрельчатые узоры на клубных джерси. Все вместе они образуют богатырскую кольчугу.

Еще одним элементом фирменного стиля стала хохлома на манжетах и воротнике, которая представляет промыслы Нижнего Новгорода.

Координаты стадиона, который принимал чемпионат мира в 2018 году, теперь указаны на нагрудной части футболок», – говорится в пресс-релизе.

Сегодня «Пари НН» в гостях сыграет с «Зенитом».

Команда занимает 12-е место в таблице РПЛ.

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