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    Какой вы футболист?

    «Пари НН» представил новую форму. Дизайн вдохновлен стрелкой, разделяющей Волгу и Оку

    Состоялась презентация новой формы «Пари НН».

    «В дизайне есть отсылки к главной достопримечательности Нижнего Новгорода – стрелке, разделяющей Оку и Волгу.

    Также живописную локацию символизируют стрельчатые узоры на клубных джерси. Все вместе они образуют богатырскую кольчугу.

    Еще одним элементом фирменного стиля стала хохлома на манжетах и воротнике, которая представляет промыслы Нижнего Новгорода.

    Координаты стадиона, который принимал чемпионат мира в 2018 году, теперь указаны на нагрудной части футболок», – говорится в пресс-релизе.

    • Сегодня «Пари НН» в гостях сыграет с «Зенитом».
    • Команда занимает 12-е место в таблице РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Пари НН»

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    04.03.2023 10:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3049

      fakeid 4 марта, 11:44

      а кто шил-то форму?

      0
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 4 марта, 11:12

      А бумеранги при чём ?

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