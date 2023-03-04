«Пари НН» представил новую форму. Дизайн вдохновлен стрелкой, разделяющей Волгу и Оку

а кто шил-то форму?
Состоялась презентация новой формы «Пари НН».
«В дизайне есть отсылки к главной достопримечательности Нижнего Новгорода – стрелке, разделяющей Оку и Волгу.
Также живописную локацию символизируют стрельчатые узоры на клубных джерси. Все вместе они образуют богатырскую кольчугу.
Еще одним элементом фирменного стиля стала хохлома на манжетах и воротнике, которая представляет промыслы Нижнего Новгорода.
Координаты стадиона, который принимал чемпионат мира в 2018 году, теперь указаны на нагрудной части футболок», – говорится в пресс-релизе.
- Сегодня «Пари НН» в гостях сыграет с «Зенитом».
- Команда занимает 12-е место в таблице РПЛ.
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