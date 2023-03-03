Боксера Гассиева заставили заклеить флаг России на форме перед боем в Армении

Мурат Гассиев, российский боксер, сегодня подерется в Армении с американцем Майком Балогуном. Это бой за титул чемпиона WBA Intercontinental.

Перед боем Гассиева заставили заклеить флаги России и Северной Осетии на форме. Это требование армянских организаторов.

«По поводу заклеенных флагов. Европейский боксерский союз (EBU) попросил в ультимативной форме армянскую сторону запретить использование российской символики на турнире. Если бы ослушались – могло бы дойти до лишения лицензии», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Илья Андреев в своем телеграме «Ушатайка».

29-летний Гассиев одержал 29 побед в 30 боях.

В активе 39-летнего Балогуна 20 побед, 16 из них – досрочно.

На днях Гассиев получил 2-е гражданство (помимо российского) – армянское.

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