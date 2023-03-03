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    Какой вы футболист?

    Боксера Гассиева заставили заклеить флаг России на форме перед боем в Армении

    Мурат Гассиев, российский боксер, сегодня подерется в Армении с американцем Майком Балогуном. Это бой за титул чемпиона WBA Intercontinental.

    Перед боем Гассиева заставили заклеить флаги России и Северной Осетии на форме. Это требование армянских организаторов.

    «По поводу заклеенных флагов. Европейский боксерский союз (EBU) попросил в ультимативной форме армянскую сторону запретить использование российской символики на турнире. Если бы ослушались – могло бы дойти до лишения лицензии», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Илья Андреев в своем телеграме «Ушатайка».

    • 29-летний Гассиев одержал 29 побед в 30 боях.
    • В активе 39-летнего Балогуна 20 побед, 16 из них – досрочно.
    • На днях Гассиев получил 2-е гражданство (помимо российского) – армянское.

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    Источник: «Спорт-Экспресса»

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    03.03.2023 23:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа 4 марта, 08:10

      А с заклеенным флагом ГАССИЕВ типа голландцем стал...

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 > Дядя Серёжа 4 марта, 08:41

      Вообще то бой проводил он как гражданин Армении, иначе бой бы этот он не получил бы. Поэтому надо быть последовательным со стороны Гассиева. В данный вечер российский флаг должен был быть в его душе, но не более того.

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      Рейтинг: +2066

      jek718875 > SLADE2019 4 марта, 08:48

      Правильно,главное что в сердце,а не то что наклеено на труселях

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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа > SLADE2019 5 марта, 05:40

      Ага, всё таки он армянином стал... ну это объясняет почему бой состоялся. Спасибо.
      Про армянина шутка, а душа дело тонкое

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