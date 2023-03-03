Слуцкий назвал идеальный топ-клуб для Головина

То что предлагает Леня Головину, играть в АПЛ - это футбольное самоубийство! Во-первых, Голова в менее силовом чемпионате Франции, травмируется на раз-два, а в АПЛ, если ему повезет и он еще попадет в состав на игру, его просто срубят как полено. Во-вторых, игра в АПЛ заточена на силовую игру, удары головой, верховые передачи, прострелы с флангов, игра в касание, с лета... Ни в одном из этих компонентов игры Головин не силен, что бы конкурировать с другими игроками. И в-третьих, посмотрите на его статистику! 5-6 мячей за сезон в не самом сильном чемпионате! Интересно сколько он будет забивать в АПЛ за сезон? 1-2 мяча)))? Ну и будет сидеть на лавке... только, что по бабосам выиграет... Оно ему надо?
Экс-тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий порассуждал о возможном уходе Александра Головина из «Монако».
«У Головина два варианта – или переход прям в большой топ-клуб, их всего 10-12 в мире, или остаться в «Монако».
Идеальный топ-клуб для Головина? «Тоттенхэм». Потому что возможно там выиграть конкуренцию, это реалистичная история.
Потому что если мы говорим про «Челси», то там по 84 человека на одну позицию. Саше точно понадобится время на адаптацию. Пока он будет адаптироваться, ему надо обязательно играть.
То есть должно быть чуть меньше конкуренции. При этом должен быть обязательно системный тренер, который даст ему одновременно и определeнную свободу, и определeнную жeсткость.
Я имею в виду Антонио Конте. Нужно, чтобы клуб был не с гиперзавышенными ожиданиями, не как «Манчестер Юнайтед».
Если вот так анализировать всe – тренер, время на адаптацию, ожидания, уровень команды – то «Тоттенхэм», – сказал Слуцкий.
- 26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
- В этом сезоне россиянин забил 6 голов и сделал 7 ассистов в 35 матчах.
- Его рыночная стоимость – 22 миллиона евро.
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