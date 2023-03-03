Слуцкий назвал идеальный топ-клуб для Головина

Экс-тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий порассуждал о возможном уходе Александра Головина из «Монако».

«У Головина два варианта – или переход прям в большой топ-клуб, их всего 10-12 в мире, или остаться в «Монако».

Идеальный топ-клуб для Головина? «Тоттенхэм». Потому что возможно там выиграть конкуренцию, это реалистичная история.

Потому что если мы говорим про «Челси», то там по 84 человека на одну позицию. Саше точно понадобится время на адаптацию. Пока он будет адаптироваться, ему надо обязательно играть.

То есть должно быть чуть меньше конкуренции. При этом должен быть обязательно системный тренер, который даст ему одновременно и определeнную свободу, и определeнную жeсткость.

Я имею в виду Антонио Конте. Нужно, чтобы клуб был не с гиперзавышенными ожиданиями, не как «Манчестер Юнайтед».

Если вот так анализировать всe – тренер, время на адаптацию, ожидания, уровень команды – то «Тоттенхэм», – сказал Слуцкий.

26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.

В этом сезоне россиянин забил 6 голов и сделал 7 ассистов в 35 матчах.

Его рыночная стоимость – 22 миллиона евро.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?