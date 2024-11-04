Газзаев прокомментировал результаты Слуцкого в Китае

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о работе главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого

«Это хороший, положительный результат, второе место и всего лишь одно поражение. Естественно, еще стоит учитывать то, что это непростой регион, и азиатский футбол сильно отличается от европейского. Поэтому для первого года работы это отличный результат, с чем я его и поздравляю.

Это очень непростой, даже сложный чемпионат. И поэтому его работу можно назвать успешной», – сказал Газзаев.