Семин высказался о работе Слуцкого с «Шэньхуа»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин считает, что главному тренеру «Шанхай Шэньхуа» Леониду Слуцкому следуте продолжить работу с командой.

«Его нужно поздравить – это большой успех. Начало работы в Китае прошло блестяще, он сейчас уже хорошо знает китайский футбол. Желаю ему дальнейших успехов.

Леонид с большим достоинством представил русскую тренерскую школу. Там могут работать не только знаменитые иностранцы, но и наши известные тренеры.

Если в Китай едут и ехали такие специалисты и не каждому удавалось занять второе место, то, наверное, есть определенное достоинство у Слуцкого, что он смог это сделать. Сам китайский чемпионат довольно серьезный, там много иностранцев, которые могли бы играть в нашей лиге.

Стоит ли Слуцкому возвращаться в Европу? Я бы на его месте от добра добра не искал. У него все хорошо пошло, к нему с большим уважением относятся в клубе. Он уже понял специфику чемпионата, думаю, что ему нужно продолжать работу и выиграть чемпионат», – сказал Семин.