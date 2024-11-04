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    Семин высказался о работе Слуцкого с «Шэньхуа»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин считает, что главному тренеру «Шанхай Шэньхуа» Леониду Слуцкому следуте продолжить работу с командой.

    «Его нужно поздравить – это большой успех. Начало работы в Китае прошло блестяще, он сейчас уже хорошо знает китайский футбол. Желаю ему дальнейших успехов.

    Леонид с большим достоинством представил русскую тренерскую школу. Там могут работать не только знаменитые иностранцы, но и наши известные тренеры.

    Если в Китай едут и ехали такие специалисты и не каждому удавалось занять второе место, то, наверное, есть определенное достоинство у Слуцкого, что он смог это сделать. Сам китайский чемпионат довольно серьезный, там много иностранцев, которые могли бы играть в нашей лиге.

    Стоит ли Слуцкому возвращаться в Европу? Я бы на его месте от добра добра не искал. У него все хорошо пошло, к нему с большим уважением относятся в клубе. Он уже понял специфику чемпионата, думаю, что ему нужно продолжать работу и выиграть чемпионат», – сказал Семин.

    • Под руководством Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в чемпионате Китая и выиграл Суперкубок страны.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца года.

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    Источник: «Известия»

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    04.11.2024 12:45
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    Комментарии (2)
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    swot1205
    1730726867
    Пусть дальше газует в Китае
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    edw7777
    1730729113
    Юрий Палыч - умница, как и всегда. Справедлив и корректен. Уважаю!
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