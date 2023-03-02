Ломаев рассказал, с кем хочет сыграть в полуфинале Fonbet Кубка России

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев хотел бы сыграть со «Спартаком» в 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

— С кем бы хотели сыграть в полуфинале турнира?

— Со «Спартаком». Там много знакомых, друзей.

— Персонально против кого?

— Данил Пруцев. Мы очень давно друг друга знаем.

Ломаев и Пруцев вместе обучались в футбольной школе «Чертаново».

Жеребьевка 1/2 финала Пути РПЛ – через несколько минут.

Финал состоится 11 июня в московских «Лужниках».

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