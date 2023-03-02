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    Какой вы футболист?

    Ломаев рассказал, с кем хочет сыграть в полуфинале Fonbet Кубка России

    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев хотел бы сыграть со «Спартаком» в 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

    — С кем бы хотели сыграть в полуфинале турнира?

    — Со «Спартаком». Там много знакомых, друзей.

    — Персонально против кого?

    Данил Пруцев. Мы очень давно друг друга знаем.

    • Ломаев и Пруцев вместе обучались в футбольной школе «Чертаново».
    • Жеребьевка 1/2 финала Пути РПЛ – через несколько минут.
    • Финал состоится 11 июня в московских «Лужниках».

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    02.03.2023 14:19
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