«Динамо» объявило о подписании контракта с букмекером на 3,5 миллиарда рублей

«Динамо» подписало контракт с букмекерской компанией BetBoom.

Соглашение с новым титульным спонсором клуба подписано на 3,5 года и рассчитано на сумму более чем 3,5 миллиарда рублей.

«Для «Динамо» 2023 год – это год столетия, поэтому у нашего клуба запланирована очень масштабная программа активаций, связанных с праздничной датой. Приятно, что эти планы мы будем реализовывать совместно с таким успешным брендом, как BetBoom − праздновать всегда хочется вместе с друзьями и единомышленниками.

Ещe во время переговоров мы почувствовали синергию, поняли, что на многие вещи смотрим одинаково − на стратегию и бренд-позиционирование, на выбор и работу с целевой аудиторией, на развитие футбола и спортивной культуры.

Надеюсь, динамовским болельщикам понравятся совместные активации с новым сильным партнeром», — заявил гендиректор клуба Павел Пивоваров.

«Динамо» идет на 4-м месте в РПЛ.

Отставание от топ-3 – 6 очков.

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