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    Какой вы футболист?

    «Динамо» объявило о подписании контракта с букмекером на 3,5 миллиарда рублей

    «Динамо» подписало контракт с букмекерской компанией BetBoom.

    Соглашение с новым титульным спонсором клуба подписано на 3,5 года и рассчитано на сумму более чем 3,5 миллиарда рублей.

    «Для «Динамо» 2023 год – это год столетия, поэтому у нашего клуба запланирована очень масштабная программа активаций, связанных с праздничной датой. Приятно, что эти планы мы будем реализовывать совместно с таким успешным брендом, как BetBoom − праздновать всегда хочется вместе с друзьями и единомышленниками.

    Ещe во время переговоров мы почувствовали синергию, поняли, что на многие вещи смотрим одинаково − на стратегию и бренд-позиционирование, на выбор и работу с целевой аудиторией, на развитие футбола и спортивной культуры.

    Надеюсь, динамовским болельщикам понравятся совместные активации с новым сильным партнeром», — заявил гендиректор клуба Павел Пивоваров.

    • «Динамо» идет на 4-м месте в РПЛ.
    • Отставание от топ-3 – 6 очков.

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    Источник: сайт «Динамо»

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    02.03.2023 13:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      piravno3_1415926 2 марта, 14:47

      Чем тупее народ, тем богаче букмекерские конторы

      0
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 2 марта, 14:45

      Фу

      1
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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька 2 марта, 14:12

      Ментам всё можно штоле ?

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      Рейтинг: +3491

      acor94 2 марта, 13:47

      Поставили вчера на победу крыльев, а сегодня "подписали контракт". Я бы на месте полиции, разобрался. Пахнет обманом!

      0
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch > acor94 2 марта, 15:29

      1 а что они без подписания букмекеров не смогли бы поставить?))2 и какую бы сумму у них бы приняли сами букмекеры , без проверки того, тко ставит? 500 000 рублей?)))чушь не пишите

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      Рейтинг: +38

      Chi4embl > acor94 2 марта, 16:38

      Рискуют в этом расследовании сами на себя выйти)

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