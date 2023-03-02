Месси потратил 200 тысяч на 35 золотых айфонов для игроков и тренеров сборной Аргентины

Поставить в рамочку и смотреть. Кто-то в 2к23 пользуется айфонами? Это прошлый век, сейчас китайцы впереди планеты всей.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал подарки всем игрокам и тренерам национальной команды.
Нападающий «ПСЖ» купил 35 штук iPhone 14, украшенных золотом.
Сзади на каждом айфоне написаны фамилии и игровые номера футболистов сборной Аргентины.
Это подарки в честь победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Месси потратил около 200 тысяч евро.
Фото: соцсети Indesign Gold
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