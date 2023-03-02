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    Месси потратил 200 тысяч на 35 золотых айфонов для игроков и тренеров сборной Аргентины

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал подарки всем игрокам и тренерам национальной команды.

    Нападающий «ПСЖ» купил 35 штук iPhone 14, украшенных золотом.

    Сзади на каждом айфоне написаны фамилии и игровые номера футболистов сборной Аргентины.

    Это подарки в честь победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Месси потратил около 200 тысяч евро.

    Фото: соцсети Indesign Gold

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    Источник: Ole

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    02.03.2023 12:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3541

      acor94 2 марта, 13:36

      Поставить в рамочку и смотреть. Кто-то в 2к23 пользуется айфонами? Это прошлый век, сейчас китайцы впереди планеты всей.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4068

      fakeid > acor94 2 марта, 13:58

      всегда забавляли комменты типа 2k20. так сложно написать нормально? пс: а вёдрами сам пользуйся, айфон топ.

      4
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      Рейтинг: +192

      Napaleon Banapart > acor94 2 марта, 14:06

      Лионель Месси сделал подарки всем игрокам и тренерам национальной команды. Нападающий «ПСЖ» купил 35 штук телефонов Huawei , украшенных золотом.

      1
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      Рейтинг: +3541

      acor94 > Napaleon Banapart 2 марта, 14:22

      Вот такие новости читать куда веселее))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1713

      Benifacto > acor94 2 марта, 14:41

      ну наверное Месси видел чем пользуются товарищи по команде не думал об этом?

      0
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