Месси потратил 200 тысяч на 35 золотых айфонов для игроков и тренеров сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал подарки всем игрокам и тренерам национальной команды.

Нападающий «ПСЖ» купил 35 штук iPhone 14, украшенных золотом.

Сзади на каждом айфоне написаны фамилии и игровые номера футболистов сборной Аргентины.

Это подарки в честь победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Месси потратил около 200 тысяч евро.

Фото: соцсети Indesign Gold

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