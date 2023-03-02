Датский «Исхой» отказался от товарищеского матча с «Тюменью». Им запретили играть с российской командой

«Тюмень» сообщила о срыве матча с датским клубом «Исхой» на сборе в Турции.

Товарищеская встреча была запланирована на среду, 1 марта.

«Мы готовились играть, матч должен был быть в 17 часов. Соперники приехали в неполном составе и сказали, что им запретили играть с нашей командой.

Что ж, заплатят существенный штраф. Чем раньше думали? Нам же придется вносить изменения в план нашей подготовки.

Впереди у нас пять товарищеских матчей. Надеемся, соперники не будут отказываться играть.

Впрочем, иностранных команд среди них пока нет. Мы приехали играть, а не загорать», – сказали в пресс-службе «Тюмени».

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