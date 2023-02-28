В «Сатурне» прокомментировали новость о переговорах с Широковым

Генеральный директор «Сатурна» Константин Климов подтвердил информацию, что экс-игрок «Зенита» Роман Широков может стать директором клуба.

«Да, мы связывались с Романом. Думаю, переговоры на стадии согласия, нежели раздумий. Официальная информация от клуба появится тогда, когда будут подготовлены все необходимые документы», — заявил Климов.

Широков после окончания карьеры работал спортивным директором «Химок» и «Динамо».

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