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  • В «Сатурне» прокомментировали новость о переговорах с Широковым

В «Сатурне» прокомментировали новость о переговорах с Широковым

28 февраля 2023, 23:09
1

Генеральный директор «Сатурна» Константин Климов подтвердил информацию, что экс-игрок «Зенита» Роман Широков может стать директором клуба.

«Да, мы связывались с Романом. Думаю, переговоры на стадии согласия, нежели раздумий. Официальная информация от клуба появится тогда, когда будут подготовлены все необходимые документы», — заявил Климов.

  • Широков после окончания карьеры работал спортивным директором «Химок» и «Динамо».

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Источник: Sprot24
Россия. Вторая лига. Группа 3 Сатурн Широков Роман
Комментарии (1)
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zigbert
1677668825
Надолго он там не задержится что подтверждают предыдущие клубы.
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