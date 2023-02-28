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  • «Локомотив» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче со «Спартаком» в Кубке России

«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче со «Спартаком» в Кубке России

28 февраля 2023, 16:37
25

В «Локомотиве» остались недовольны судейством в ответной игре 1/4 финала Кубка России против «Спартака» (2:4).

Клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть три спорных эпизода.

«Мы отправили обращение в ЭСК с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче против «Спартака».

В частности, на 42-й минуте встречи с неназначением пенальти после единоборства Даниила Хлусевича и Антона Миранчука. В данном эпизоде игрок «Спартака» также должен был получить желтую карточку и быть удален с поля.

Важно отметить, что аналогичное нарушение должно наказываться желтой карточкой и назначением пенальти в соответствии с учебными материалами судейского комитета и департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), которые были направлены в клубы в сентябре 2022 года.

На 56-й минуте матча эпизоду с голом в наши ворота предшествовали нарушения правил на Артеме Карпукасе и Наире Тикнизяне.

Заключительный момент, который нам бы хотелось прояснить, касается назначенного пенальти за попадание мяча в штрафной площади в руку Херману Конти, которая находилась в «опоре» во время подката после передачи игрока «Спартака», что также не является игрой рукой в соответствии с разосланными учебными материалами РФС.

Соответствующее письмо с обращением в ЭСК РФС уже отправлено в РФС», – сообщили в пресс-службе «Локо».

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Источник: Sport24
Россия. Кубок Локомотив Спартак
Комментарии (25)
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ААМ
1677593855
Локо прав. Судья был 12-м игроком СПАМа.
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sunwap
1677593890
Иванов наверное перед игрой много снега съел. Вот и отморозил голову. Ранее Безбородов тоже что то не то съел. Игра была интересной, хорошо, что до драки не дошло из-за решений "арбитра".
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Давид59
1677596505
Интересно, что ответит ЭСК. Насчёт первых двух вещей можно спорить, но рука и вправду опиралась о газон. В этом случае есть конкретное правило, которое судья игнорировал.
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neim
1677596721
Да уж, столько косяков от арбитра давненько (наверное месяца 3-4 не было) ))).
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Freyd
1677596877
А cas что питерским ответил,что-то я этот момент упустил?
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upiter622
1677596976
Я выключил после первого тайма,убедившись что судья тащит за уши спартак.Представьте себе на месте Спартака Зенит,а вместо Локо Спартак,мляяяя столько визгов было бы!!!
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Strig
1677601785
СПАРТАК - ЧЕМПИОН!
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alefreddy
1677602920
все по делу даже комментировали из комнаты ВАР
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Красногорск_Фан
1677603349
Тем обидней будет вылет Спартака на следующих стадиях. Все кто вчера бесновался на почве победы в одном противостоянии еще имеют много шансов скоро поплакать. Всех хрюкнувших неадекватов обещаю вспомнить в этом случае поименно и их же словами. Не смотрел матч пристально, но не могу согласиться что если бы ТОЛЬКО не судья то Локомотив по сумме 2 игр прошел бы дальше. Все же итог в общем отражает текущие силы команд. Да и Локо игра обнадежила. В прошлом сезоне был кошмар хуже некуда.
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GoLenaStop
1677610170
Спортивная правда есть и восторжествует, рано или поздно. Будем посмотреть.... Всех с ВЕСНОЙ! Хи!
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