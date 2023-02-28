«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче со «Спартаком» в Кубке России

В «Локомотиве» остались недовольны судейством в ответной игре 1/4 финала Кубка России против «Спартака» (2:4).

Клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть три спорных эпизода.

«Мы отправили обращение в ЭСК с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче против «Спартака».

В частности, на 42-й минуте встречи с неназначением пенальти после единоборства Даниила Хлусевича и Антона Миранчука. В данном эпизоде игрок «Спартака» также должен был получить желтую карточку и быть удален с поля.

Важно отметить, что аналогичное нарушение должно наказываться желтой карточкой и назначением пенальти в соответствии с учебными материалами судейского комитета и департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), которые были направлены в клубы в сентябре 2022 года.

На 56-й минуте матча эпизоду с голом в наши ворота предшествовали нарушения правил на Артеме Карпукасе и Наире Тикнизяне.

Заключительный момент, который нам бы хотелось прояснить, касается назначенного пенальти за попадание мяча в штрафной площади в руку Херману Конти, которая находилась в «опоре» во время подката после передачи игрока «Спартака», что также не является игрой рукой в соответствии с разосланными учебными материалами РФС.

Соответствующее письмо с обращением в ЭСК РФС уже отправлено в РФС», – сообщили в пресс-службе «Локо».

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