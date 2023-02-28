«В России умеют офигительно судить». Зарема похвалила арбитров в дерби «Спартак» – «Локо»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судействе в ответном матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» – «Локомотив».

«Как мне судейство в матче с «Локомотивом»? Отлично. В российском футболе, оказывается, офигительно умеют судить», – сказала Зарема:

Спартаковцы победили 4:2 и вышли в полуфинал Пути РПЛ.

«Локо» продолжит выступление в Пути регионов.

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