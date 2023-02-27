Россия сыграет с Ираком, «МЮ» выиграл первый трофей при тен Хаге, «Зенит» привлекает на матчи студентов и другие новости

Опубликовано фото человека, бросившего банан в Вендела

«Зенит» за 500 рублей привлекает на матч с «Пари НН» студентов и подработчиков

«Локомотив» планирует купить «Велес» и клуб Второй лиги

«Челси» проиграл в АПЛ «Тоттенхэму». У Мудрика ни одного результативного действия в шести матчах

Азмун забил за «Байер». Он не отличался с апреля 2022-го

«Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок английской лиги, победив в финале «Ньюкасл»

Де Хеа установил рекорд «МЮ» по сухим матчам, обойдя Шмейхеля

«Барселона» проиграла одному из аутсайдеров Примеры

Россия сыграет с Ираком в Сочи 27 марта

Месси забил 700-й гол в клубной карьере