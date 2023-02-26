Орлов – о Зареме: «Сегодня на футболе пиарится столько людей!»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой.

«Зачем Зарема регулярно появляется в футбольном инфополе? Слушайте, сегодня на футболе пиарится столько людей! Ей тоже хочется сказать свое слово. Она наверняка считает, что разбирается в футболе. Может, она действительно разбирается, я не знаю.

Она делает замечания, что-то говорила гендиректору «Зенита» Медведеву. Это ее право. Осуждать я это не хочу. Высказываться – право каждого. Я все это вместе называется шоу «Футбол», – сказал Орлов.

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