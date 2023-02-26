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  • Орлов – о Зареме: «Сегодня на футболе пиарится столько людей!»

Орлов – о Зареме: «Сегодня на футболе пиарится столько людей!»

26 февраля 2023, 23:54
7

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой.

«Зачем Зарема регулярно появляется в футбольном инфополе? Слушайте, сегодня на футболе пиарится столько людей! Ей тоже хочется сказать свое слово. Она наверняка считает, что разбирается в футболе. Может, она действительно разбирается, я не знаю.

Она делает замечания, что-то говорила гендиректору «Зенита» Медведеву. Это ее право. Осуждать я это не хочу. Высказываться – право каждого. Я все это вместе называется шоу «Футбол», – сказал Орлов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий Салихова Зарема
Комментарии (7)
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lordmrv
1677446872
Вот что значит житейский опыт! Как дед грамотно сквозанул, ни кого не обидел и опять же, о себе напомнил)))
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herherd
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Марк Аврелий!
1677465396
Сам Орлов начал пиариться тоже не сегодня
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a_who
1677467770
А зачем ей пиар ??? она на выборы что ли какие идет ?
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diktatop
1677472132
Орлов больше всех, давно уже понятно что его задание в любой ситуации хвалить сенит
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Каратель помойников
1677472655
интересно,а хена не пиарится на зинаиде?
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