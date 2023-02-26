Определена страна-лидер по количеству голов своих граждан в ЛЧ за последние 30 лет. Россия – в топ-10

Начиная с сезона-1992/93, в Лиге чемпионов забито больше всего бразильских голов. Граждане этой страны за этот период забили в турнире более 1000 мячей.

В топ-3 стран по количеству «своих» голов в ЛЧ за последние 30 лет также попали Франция (815) и Испания (788).

Граждане России за этот период забили в Лиге чемпионов 213 голов. Это десятое место в рейтинге.

Турнир возобновится 7 марта.

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