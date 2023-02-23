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  • Мостовой: «Не знаю, когда получу тренерскую лицензию. Когда помогут»

Мостовой: «Не знаю, когда получу тренерскую лицензию. Когда помогут»

23 февраля 2023, 18:45
4

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал о том, собирается ли получать тренерскую лицензию.

— Когда Вы собираетесь получать тренерскую лицензию?

— Не знаю, когда помогут. Я не давал рекламу, меня спросили, а я просто ответил. Я честно скажу, что не знаю, сколько стоит получить тренерскую лицензию.

— Тихонов отреагировал на это, и заявил, что для начала можно получить категорию B, а затем А. Так просто дешевле будет.

— Давайте так. Мне, всe-таки, не 25 лет, я в 25 лет только в футбол играл.

Я думаю, что те, кто отдали всю жизнь футболу, заслуживают того, чтобы у них была такая возможность — тренировать. Я ведь не иду в больницу и не оперирую никого, говоря о том, что у меня есть лицензия! Я говорю о том, чем я всю жизнь занимался, и мне уже за 50.

Сделаю – сделаю, получится – значит получится. Сейчас, мне кажется, в жизни намного больше вещей, о которых нужно думать.

Сейчас сколько людей стоят с бумажками, и никому всe равно не нужны. И у нас, и в Европе. Я с ходу человек 30 назову тренеров, которые нигде не работают! Потому что команд столько нет!

Есть многие, которые никогда не играли нигде, и пролезают везде, вот этому я удивляюсь, как Тедеско и другие. А потом меня и критикуют ещe, порой думаешь: «Зачем столько играл в футбол»?

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Источник: Vprognoze
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (4)
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Серёга-Динамовец
1677172488
Тупорылому Саше зачем помогать?)
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Январь 59
1677177136
С твоим опытом можно легко идти в любую детскую академию.
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paracetamol
1677212204
Никакой лицензии этому тупарю и пьянице не выдавать, все равно всё угробит!
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odessakmv
1677216204
сколько он бухнул перед этим "интервью"?
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