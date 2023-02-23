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  • Судья Москалeв: «Мог попасть под раздачу в драке Родригао и Николсона»

Судья Москалeв: «Мог попасть под раздачу в драке Родригао и Николсона»

23 февраля 2023, 10:48
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Футбольный арбитр Владимир Москалев рассказал о драке игроков «Спартака» и «Зенита» в матче Кубка России.

– В нынешнем сезоне вы обслуживали сверхэмоциональный матч между «Спартаком» и «Зенитом» в Кубке России, завершившийся грандиозным скандалом и потасовкой с участием обеих команд. Стали бы соперники заниматься таким в присутствии женщины?

– Не могу сказать наверняка. Тот инцидент произошeл уже после финального свистка. В процессе дерби градус напряжения временами повышался, но мне удавалось сохранять контроль.

Нужно понимать, что у команд давняя история противостояния, в матче этих соперников эмоции всегда на максимальном уровне, градус зашкаливает. Для судьи работать на таком матче, с одной стороны, большая честь, но с другой – огромная ответственность.

В течение всех 90 минут нашей бригаде удавалось контролировать действия футболистов, при этом сохраняя высокое напряжение. Уверен, что с точки зрения борьбы и накала игра смотрелась и удерживала зрителей как у экрана, так и на стадионе.

В данном матче сложилась уникальная ситуация. Самый значимый инцидент в игре произошeл после финального свистка, когда, по идее, все эмоции футболистов должны стихнуть. Поэтому то, что случилось, было полной неожиданностью как для арбитров, так и для всех участников матча.

Это уникальная ситуация, которую мы подробно разобрали на сборе, и теперь все мы будем готовы к такого рода событиям на футбольном поле.

Тут, на сборе, представитель ЭСК при президенте РФС Милорад Мажич особенно отмечал данный эпизод за его нестандартность и указал на то, что матч заканчивается для судьи не на 90-й минуте, а с уходом команд в раздевалку.

– Тогда целую неделю через СМИ на вас оказывали давление обе стороны, да и эксперты обвиняли в том, что вы утратили нити игры. Сильно задевало? Вы же получили назначение лишь из-за болезни Сергея Карасeва.

– Все мы люди и всe прекрасно понимаем. Иногда приходится экстренно заменить кого-то. Конечно, в определeнной степени это влияет.

Обычно ты тщательно готовишься к встречам, здесь же времени было не так много для полноценной подготовки.

Что касается СМИ, то после матчей я их не читаю. Мне важно знать, что думают профессионалы.

– Как переживали этот эпизод?

– Сразу после игры стараешься не вдаваться в глубокий анализ. Как и футболистам, нам нужно остыть и привести нервную систему в порядок, отдохнуть.

И только по прошествии нескольких дней с холодной головой начинаешь подробный разбор проведeнного матча.

– Карасeв заявил, что не считает драку вашей ошибкой. Вы разделяете его мнение на этот счeт?

– Сергей Карасeв – топ-арбитр, и для меня его мнение всегда важно. Конечно, в каких-то отдельных моментах этого матча можно было поступить иначе, разобраться получше.

– В процессе драки вы полезли разнимать Шамара Николсона с Родригао, хотя с обеих сторон летели удары. Не опасались, что можете пострадать?

– Конечно, мог попасть под раздачу, но тогда не думал об этом. Когда ты можешь подавить конфликт в зародыше, делаешь это.

Думал, если удастся успокоить их, то и конфликт на этом будет исчерпан. Тем более у обоих уже были предупреждения.

Видимо, после финального свистка ямаец и бразилец не смогли совладать со своими эмоциями.

– После просмотра эпизода показалось, что вы ни на минуту не сомневались в том, что делать, и не выглядели испуганным или растерянным. На самом деле владели ситуацией на все 100%?

– Сохранять спокойствие в течение матча – одно из основных профессиональных качеств арбитра. Тогда было необходимо разобраться в случившемся и наказать виновных.

Как постановили в ЭСК, в случае с Промесом имела место недоработка. Значит, нужно это проанализировать и двигаться вперeд.

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Источник: RT
Россия. Кубок Спартак Зенит Москалев Владимир
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