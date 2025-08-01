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Назначения судей на матчи 3-го тура РПЛ

Вчера, 13:22
14

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 3-го тура РПЛ. Главным судьей игры «Зенит» – ЦСКА будет Артем Чистяков.

2 августа (суббота)

«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалeв. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Краснодар» – «Динамо»: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Алексей Лунeв, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Французов.

«Пари НН» – «Локомотив»: судья – Ян Бобровский. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Олег Соколов.

3 августа (воскресенье)

«Акрон» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Виктор Кулагин.

«Балтика» – «Оренбург»: судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Артeм Перов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Андрей Иванов.

«Зенит» – ЦСКА: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо Мх» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.

4 августа (понедельник)

«Рубин» – «Сочи»: судья – Егор Егоров. Помощники судьи – Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Владимир Казьменко.

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Источник: официальный сайт РФС
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Комментарии (14)
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Мордаванин
1754044486
три..два..раз... где визги?))
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ScarlettOgusania
1754044716
Васятка Казарцев снова в пролёте..? из-за чего впал в немилость "лучший судья" из Питера, видимо, разбирает чемоданы с баблом после первого тура РПЛ...)
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...уефан
1754046443
...ну, Кукуян с Ивановым отчебучить в паре могут, как в одну, так и в другую сторону...
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O-kolesov
1754046755
Кукуян следующий на отстранение от матчей.
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Спартaк
1754049998
а куда казарцев делся? они же говорили он прекрасно судил
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ySS
1754054050
Абросимов... это что такое на главном матче тура?
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Интерес
1754055451
До лампады.Как бы ни судили, всё равно сами обгадятся, и их обгадят.Десять нянек-а "дитя без сглазу"! Эх,были времена : один виновный, и его на мыло посылали.
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vvv123
1754062114
Что-то куда-то масса прошлогодних "заслуженных" судей запала. На пенсии, чтоль, или Следственный комитет ими занимается?
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