Назначения судей на матчи 3-го тура РПЛ

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 3-го тура РПЛ. Главным судьей игры «Зенит» – ЦСКА будет Артем Чистяков.

2 августа (суббота)

«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалeв. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Краснодар» – «Динамо»: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Алексей Лунeв, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Французов.

«Пари НН» – «Локомотив»: судья – Ян Бобровский. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Олег Соколов.

3 августа (воскресенье)

«Акрон» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Виктор Кулагин.

«Балтика» – «Оренбург»: судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Артeм Перов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Андрей Иванов.

«Зенит» – ЦСКА: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо Мх» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.

4 августа (понедельник)

«Рубин» – «Сочи»: судья – Егор Егоров. Помощники судьи – Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Владимир Казьменко.