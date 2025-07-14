Список судей нового сезона РПЛ

РФС опубликовал список арбитров для матчей РПЛ в сезоне-2025/26.

В него вошли 23 главных судьи, 5 резервных и 34 помощника.

43 арбитра из этого списка могут работать на матчах чемпионата страны в качестве видеопомощников.

Все судьи также могут получать назначения на матчи FONBET Кубка России сезона-2025/26

Судьи

1. Иван Абросимов, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР)

2. Ян Бобровский, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР)

3. Евгений Буланов, Саранск (+ВАР/АВАР)

4. Егор Егоров, Нижний Новгород (+ВАР/АВАР)

5. Ранэль Зияков, Набережные Челны (+ВАР/АВАР)

6. Сергей Иванов, Ростов-на-Дону (+ВАР/АВАР)

7. Василий Казарцев, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР)

8. Сергей Карасев, Москва (+ВАР/АВАР)

9. Евгений Кукуляк, Калуга (+ВАР/АВАР)

10. Павел Кукуян, Сочи (+ВАР/АВАР)

11. Кирилл Левников, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР)

12. Виталий Мешков, Дмитров (+ВАР/АВАР)

13. Владимир Москалев, Воронеж (+ВАР/АВАР)

14. Иван Сараев, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР)

15. Алексей Сухой, Люберцы (+ВАР/АВАР)

16. Инал Танашев, Нальчик

17. Владислав Целовальников, Астрахань

18. Сергей Цыганок, Калининград (+ВАР/АВАР)

19. Сергей Чебан, Москва (+ВАР/АВАР)

20. Михаил Черемных, Пермь (+ВАР/АВАР)

21. Артeм Чистяков, Азов (+ВАР/АВАР)

22. Павел Шадыханов, Москва (+ВАР/АВАР)

23. Рафаэль Шафеев, Волгоград (+ВАР/АВАР)

Резерв судей

1. Юрий Карпов, Петрозаводск (+ВАР/АВАР)

2. Артур Федоров, Петрозаводск (+ВАР/АВАР)

3. Антон Фролов, Москва (+ВАР/АВАР)

4. Вера Опейкина, Сочи (+ВАР/АВАР)

5. Максим Перезва, Раменское (+ВАР/АВАР)

Помощники судьи

1. Максим Белокур, Владивосток

2. Денис Березнов, Москва (+АВАР)

3. Александр Богданов, Верея (+АВАР)

4. Андрей Болотенков, Москва (+АВАР)

5. Егор Болховитин, Ленинградская область (+АВАР)

6. Кирилл Большаков, Санкт-Петербург

7. Андрей Веретешкин, Санкт-Петербург (+АВАР)

8. Максим Гаврилин, Владимир (+АВАР)

9. Игорь Демешко, Химки (+АВАР)

10. Дмитрий Ермаков, Санкт-Петербург

11. Алексей Ермилов, Москва

12. Михаил Иванов, Кострома

13. Ярослав Калиниченко, Пермь

14. Екатерина Курочкина, Малаховка (+АВАР)

15. Алексей Лунeв, Новосибирск (+АВАР)

16. Дмитрий Маликов, Новоалтайск

17. Дмитрий Мосякин, Москва (+АВАР)

18. Рустам Мухтаров, Петрозаводск (+АВАР)

19. Андрей Образко, Ставрополь (+АВАР)

20. Артeм Перов, Москва

21. Денис Петров, Астрахань

22. Арам Петросян, Бронницы (+АВАР)

23. Варанцо Петросян, Ростов-на-Дону (+АВАР)

24. Станислав Попков, Петрозаводск

25. Дмитрий Сафьян, Москва (+АВАР)

26. Евгений Синянский, Ярославль

27. Алексей Стипиди, Краснодар (+АВАР)

28. Хамид Талаев, Грозный

29. Александр Туркин, Астрахань

30. Андрей Филипкин, Екатеринбург

31. Адлан Хатуев, Грозный (+АВАР)

32. Константин Шаламберидзе, Москва (+АВАР)

33. Алексей Ширяев, Ставрополь

34. Михаил Шпильфогель, Ленинградская область