Список судей нового сезона РПЛ

РФС опубликовал список арбитров для матчей РПЛ в сезоне-2025/26.
В него вошли 23 главных судьи, 5 резервных и 34 помощника.
43 арбитра из этого списка могут работать на матчах чемпионата страны в качестве видеопомощников.
Все судьи также могут получать назначения на матчи FONBET Кубка России сезона-2025/26
Судьи
1. Иван Абросимов, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР)
2. Ян Бобровский, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР)
3. Евгений Буланов, Саранск (+ВАР/АВАР)
4. Егор Егоров, Нижний Новгород (+ВАР/АВАР)
5. Ранэль Зияков, Набережные Челны (+ВАР/АВАР)
6. Сергей Иванов, Ростов-на-Дону (+ВАР/АВАР)
7. Василий Казарцев, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР)
8. Сергей Карасев, Москва (+ВАР/АВАР)
9. Евгений Кукуляк, Калуга (+ВАР/АВАР)
10. Павел Кукуян, Сочи (+ВАР/АВАР)
11. Кирилл Левников, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР)
12. Виталий Мешков, Дмитров (+ВАР/АВАР)
13. Владимир Москалев, Воронеж (+ВАР/АВАР)
14. Иван Сараев, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР)
15. Алексей Сухой, Люберцы (+ВАР/АВАР)
16. Инал Танашев, Нальчик
17. Владислав Целовальников, Астрахань
18. Сергей Цыганок, Калининград (+ВАР/АВАР)
19. Сергей Чебан, Москва (+ВАР/АВАР)
20. Михаил Черемных, Пермь (+ВАР/АВАР)
21. Артeм Чистяков, Азов (+ВАР/АВАР)
22. Павел Шадыханов, Москва (+ВАР/АВАР)
23. Рафаэль Шафеев, Волгоград (+ВАР/АВАР)
Резерв судей
1. Юрий Карпов, Петрозаводск (+ВАР/АВАР)
2. Артур Федоров, Петрозаводск (+ВАР/АВАР)
3. Антон Фролов, Москва (+ВАР/АВАР)
4. Вера Опейкина, Сочи (+ВАР/АВАР)
5. Максим Перезва, Раменское (+ВАР/АВАР)
Помощники судьи
1. Максим Белокур, Владивосток
2. Денис Березнов, Москва (+АВАР)
3. Александр Богданов, Верея (+АВАР)
4. Андрей Болотенков, Москва (+АВАР)
5. Егор Болховитин, Ленинградская область (+АВАР)
6. Кирилл Большаков, Санкт-Петербург
7. Андрей Веретешкин, Санкт-Петербург (+АВАР)
8. Максим Гаврилин, Владимир (+АВАР)
9. Игорь Демешко, Химки (+АВАР)
10. Дмитрий Ермаков, Санкт-Петербург
11. Алексей Ермилов, Москва
12. Михаил Иванов, Кострома
13. Ярослав Калиниченко, Пермь
14. Екатерина Курочкина, Малаховка (+АВАР)
15. Алексей Лунeв, Новосибирск (+АВАР)
16. Дмитрий Маликов, Новоалтайск
17. Дмитрий Мосякин, Москва (+АВАР)
18. Рустам Мухтаров, Петрозаводск (+АВАР)
19. Андрей Образко, Ставрополь (+АВАР)
20. Артeм Перов, Москва
21. Денис Петров, Астрахань
22. Арам Петросян, Бронницы (+АВАР)
23. Варанцо Петросян, Ростов-на-Дону (+АВАР)
24. Станислав Попков, Петрозаводск
25. Дмитрий Сафьян, Москва (+АВАР)
26. Евгений Синянский, Ярославль
27. Алексей Стипиди, Краснодар (+АВАР)
28. Хамид Талаев, Грозный
29. Александр Туркин, Астрахань
30. Андрей Филипкин, Екатеринбург
31. Адлан Хатуев, Грозный (+АВАР)
32. Константин Шаламберидзе, Москва (+АВАР)
33. Алексей Ширяев, Ставрополь
34. Михаил Шпильфогель, Ленинградская область