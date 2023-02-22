Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В «Спартаке» отреагировали на попадание Дзюбы в старт «Локо» на матч Кубка России

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России против «Локомотива».

    «Настрой как всегда боевой. Какие могут быть ожидания перед игрой? Я когда-то отвечал, что ожидаем плохого? Всегда настраиваемся на хорошее.

    Артем Дзюба в составе соперника? Здорово, конечно», – сказал Мележиков.

    • Дзюба – воспитанник «Спартака». Он перешел в «Локо» этой зимой.
    • Матч начнется в 20:00 мск. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    ⚡️ Кубок России. «Спартак» во 2-й раз победил «Локомотив» (4:2) и вышел в полуфинал Пути РПЛ, Промес не реализовал пенальти 131
    Шишкин оценил шансы «Спартака» и «Локомотива» на победу в кубковом дерби
    Более миллиона рублей было отправлено на благотворительность по итогам матча «Локомотив» – «Спартак» 6
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2023 19:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11