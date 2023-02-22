В «Спартаке» отреагировали на попадание Дзюбы в старт «Локо» на матч Кубка России

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России против «Локомотива».
«Настрой как всегда боевой. Какие могут быть ожидания перед игрой? Я когда-то отвечал, что ожидаем плохого? Всегда настраиваемся на хорошее.
Артем Дзюба в составе соперника? Здорово, конечно», – сказал Мележиков.
- Дзюба – воспитанник «Спартака». Он перешел в «Локо» этой зимой.
- Матч начнется в 20:00 мск. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
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Источник: «Чемпионат»