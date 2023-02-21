«Тебас снова снял маску». Лапорта ответил президенту Ла Лиги

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на заявление главы Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Ранее Тебас призвал Лапорту уйти в отставку, если он не сможет объяснить выплаты клуба вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.

«Тебас снова снял маску. У него фобия по отношению к «Барселоне». Он периодически пытается дестабилизировать нас.

Уйти в отставку? Я не доставлю ему такого удовольствия. «Барселона» – один из его партнеров. Тот, кто решит запятнать историю клуба, получит решительный ответ», – сказал Лапорта.

Каталонцы с 2001 года заплатили Негрейре 6,66 млн евро.

95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от «Барсы».

Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

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